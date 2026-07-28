Oto pierwsza decyzja Zidane'a po zostaniu selekcjonerem Francji

- Tylko on może to zrobić. Tylko on w całej historii francuskiego futbolu ma prawie wszelkie podstawy. Jego historia jest tylko jedna. Nikt nie będzie w stanie tego powtórzyć. Możesz tylko podziwiać jego klasę - mówił we wrześniu 2025 Kylian Mbappe. Te słowa dotyczyły ewentualnego objęcia przez Zinedine'a Zidane'a francuskiej kadry. I faktycznie, ten scenariusz się ziścił.
We wtorkowy poranek były trener Realu Madryt otrzymał oficjalną nominację. Zastąpił Didiera Deschampsa, który przewodził reprezentacji przez 14 lat. Teraz to Zidane będzie walczył o trofea z Francuzami. Już od dawna mówi się, że wprowadzi sporo zmian i ściągnie kilku współpracowników, z którymi miał okazję pracować w hiszpańskim zespole. Dokładny skład poznamy na początku września.
Jedna decyzja rzekomo zapadła już teraz. Mowa o opasce kapitańskiej. Ta od 2023 roku należy do Mbappe. I jak donosi madeinreal.ouest-france.fr, do zmiany nie dojdzie. "Sprawa opaski kapitańskiej wydaje się przesądzona. Mistrz świata z 1998 roku zamierza powierzyć tę rolę Mbappe" - czytamy. Portal podał też powód, dla którego Zidane miał podjąć taką decyzję.
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"Istotny wpływ na takie rozwiązanie miała bliska więź, jaka łączy piłkarza z trenerem. Mbappe darzy nowego selekcjonera ogromnym szacunkiem, a także uznaniem" - czytamy. Nie bez znaczenia były też kwestie sportowe. "27-latek jest niekwestionowanym liderem reprezentacji. Podczas ostatnich MŚ dał wzorowy przykład, jak zachowywać się na murawie" - podkreśliła redakcja.
Jak dotąd Mbappe rozegrał 36 meczów z opaską kapitana na ramieniu. 27 z nich Francuzi wygrali, osiem przegrali i jeden zremisowali. Opaskę otrzymał po tym, jak Hugo Lloris, ówczesny kapitan, zakończył karierę reprezentacyjną.