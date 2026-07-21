Znakomity początek Lecha! Tak wygląda ranking UEFA po triumfie w Danii

Tak, tak, tak, tak! Lech Poznań kapitalnie rozpoczął drogę do fazy ligowej Ligi Mistrzów, pokonując na wyjeździe Aarhus GF w II rundzie eliminacji Champions League - i to aż 4:1, wykonując wielki krok w stronę awansu do dalszej części kwalifikacji.

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Po niemrawym początku Kolejorz pokazał swoją wyższość. Pół godziny gry wystarczyło, by gości na prowadzenie wyprowadził Ishak. Kapitan drużyny posłał potężny strzał tuż pod poprzeczkę bramki Hansena. Golkiper AGF na boisku spędził jeszcze tylko kilka minut, gdyż wyleciał z boiska za zagranie ręką poza polem karnym. Jeszcze przed przerwą prowadzenie gości podwyższył Walemark.

Kapitalny Lech Poznań na drodze do Ligi Mistrzów

Druga połowa rozpoczęła się fatalnie. Lech wyglądał, jakby to gospodarze grali z przewagą jednego zawodnika. Już po 10 minutach osłabione Aarhus odrobiło część strat po trafieniu Arnstada. Przewagę kapitalnym strzałem z ponad 25 metrów odbudował Yegbe, a chwilę później było już 4:1 po drugiej bramce Walemarka.

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Zwycięstwo Lecha ma też wpływ, choć na razie niewielki, na ranking UEFA. Polska po odliczeniu punktów za sezon 2021/22 zajmuje 11. pozycję i nie zmieniło się to po meczu z Aarhus. Udało się jednak zmniejszyć przewagę Czechów do zaledwie 0,7 punktu. Należy jednak pamiętać, że w tym zestawieniu zawarte już są punkty dla czeskiej Slavii Praga i tureckiego Galatasaray za pewne miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Ranking UEFA po meczach Lecha Poznań i Górnika Zabrze:

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9. Turcja - 46,575 pkt (+0,200 pkt)

10. Czechy - 43,025 pkt

11. Polska - 42,325 pkt (+0,200 pkt)

12. Grecja - 40,412 pkt

13. Dania - 34,306 pkt

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Na zestawienie wpłynął również wynik meczu wicemistrzów Turcji i Polski - Fenerbahce zmierzyło się w Stambule z Górnikiem Zabrze. Wynik tego spotkania - choć niekorzystny z punktu widzenia podopiecznych Michala Gasparika - pozwala wciąż myśleć o walce w rewanżu. Fenerbahce miło znaczącej przewagi wygrało tylko 1:0, a tym samym Turcja utrzymała przewagę nad Polską w rankingu UEFA.