Legendarny arbiter kończy karierę. Sędziował trzy mecze na MŚ 2026

Taylor prowadził mecze angielskiej Premier League przez ponad 16 lat. W tym czasie jako sędzia główny uzbierał ich ponad 430. Do tego jeszcze wiele spotkań w krajowych pucharach, czyli FA Cup i Carabao Cup (prowadził finały obydwu rozgrywek). Często wokół jego decyzji nie brakowało kontrowersji, ale 47-latek był bezsprzecznie jednym z najbardziej doświadczonych angielskich sędziów. Także na arenie międzynarodowej.

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Superpuchar UEFA, finał Ligi Europy, mnóstwo spotkań w Premier League

W Lidze Mistrzów prowadził mecze niemal we wszystkich możliwych rundach, choć akurat nie w finale. Prowadził za to starcie o tytuł w Lidze Europy, a konkretnie w sezonie 2022/23, gdy Sevilla pokonała AS Romę po konkursie rzutów karnych. Hiszpański klub ma z nim różne wspomnienia, bo Taylor sędziował też starcie o Superpuchar UEFA z udziałem Sevilli, który przegrała 1:2 po dogrywce z Bayernem Monachium. Anglik ma w CV także pięć spotkań na mistrzostwach świata, z czego trzy w 2026 roku: Kolumbia - Uzbekistan (3:1) i Senegal - Irak (5:0) w fazie grupowej oraz Portugalia - Hiszpania (0:1) w 1/8 finału. Taylor był również arbitrem w meczu el. MŚ 2026 Polska - Albania, który Polacy wygrali 2:1.

Koniec kariery doświadczonego arbitra

Jak się okazuje, właśnie ten trzeci mecz Anthony Taylor wybrał na ostatni w swojej karierze. Angielski arbiter wydał oświadczenie, w którym potwierdził zakończenie kariery. - Prowadzenie spotkań na najwyższym poziomie było ogromnym przywilejem, ale presja jest niezwykle intensywna. To właściwy czas, by odejść na bok i pomyśleć o przejściu w nowy etap mojej kariery - napisał Antony Taylor.

- Chciałbym bardzo podziękować moim asystentom, czyli Gary'emu i Adamowi, moim kolegom sędziom i wszystkim związanym z futbolem za ich wsparcie przez te wszystkie lata. Dziękuję też rodzinie i przyjaciołom za wsparcie we wszystkich wyrzeczeniach, które kosztowała mnie moja kariera - podsumował Anglik.