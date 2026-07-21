Górnik wraca do Europy. Tak może przechytrzyć giganta

Sięganie przez polskie kluby po trenerów zza południowej granicy ma długie tradycje i w różnych epokach przynosiło plony. Już w pionierskich latach nadwiślańskiego futbolu to często trenerzy z Czechosłowacji, będący bliżej głównych wtedy centrów piłkarskich regionu, Wiednia, Pragi czy Budapesztu, przywozili miejscowym kaganek oświaty. W latach powojennych ludzie pokroju Jaroslava Vejvody czy Michala Vicana przyczyniali się do dynamicznego rozwoju polskich klubów. I także po transformacji ustrojowej trenerzy czescy i słowaccy byli w modzie, dostając często do prowadzenia najsilniejsze polskie drużyny. Już kilka lat temu ceniony polski trener zwrócił mi jednak uwagę, że to coraz bardziej domena przeszłości, bo staże w Czechach raczej nie otwierają już Polakom oczu na futbol. Potwierdzeniem tego spostrzeżenia były losy kilku trenerów zza południowej granicy, którzy w ostatnich latach nie dawali w Polsce rady, nawet jeśli mieli solidną markę. Górnik Zabrze udowodnił jednak, że trener sprowadzony z tego rynku nie musi być idealistą, który zdziwi się konkurencyjnością polskiej ligi albo zamordystą, bazującym na przygotowaniu fizycznym wykuwanym metodami sprzed lat. Michal Gasparik to jeden z głównych bohaterów najnowszych sukcesów 14-krotnych mistrzostw Polski, ale stanowczo zbyt rzadko śpiewa się o nim hymny.

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Od spadku z Ekstraklasy w 2016 roku działacze Górnika mieli znakomitą rękę do trenerów, zwykle sięgając po fachowców, którzy akurat w danym momencie byli dla klubu idealni. Sztafetę pozytywnych wydarzeń rozpoczął Marcin Brosz. Gdy jego rządy twardej ręki i próby uzdrawiania klubu na wszystkich polach dobrnęły do ściany, nastał czas rozpinania taktycznego gorsetu za sprawą Jana Urbana. Nawet intermezzo z Bartoschem Gaulem nie okazało się fiaskiem na całej linii, bo gra Górnika zyskała z nim nową, bardziej intensywną twarz. W ten sposób Gasparik w lecie 2025 roku nie trafiał na spaloną ziemię. Dostawał drużynę umiejącą już grać w różnych stylach i ustawieniach.

Przygotowanie merytoryczne

44-latek okazał się trenersko wszechstronnie wykształcony. Sam będąc piłkarzem ofensywnym, ale leniwym, zresztą mającym epizod w Zabrzu, przekształcił się w bardziej zdyscyplinowanego taktycznie trenera. Na Słowacji, nim zaczął pracę na własny rachunek, prowadził drużynę do lat 19, a gdy przeszedł do seniorów, trafił do klubu silnego, ale nie dominującego w lidze. Nie miał, jak w Żylinie, do prowadzenia "słowackiego Ajaksu", klubu bazującego na akademii i promowaniu wychowanków, gdzie wynik bywa drugorzędny. Ale nie miał też Slovana Bratysława, rokrocznie startującego w roli faworyta. To sprawiało, że Gasparik czasem musiał grywać jako outsider, a czasem jako dominująca siła, co przydawało się w europejskich pucharach, gdzie w pierwszych rundach trafiał na rywali wyraźnie słabszych, a w kolejnych już znacznie silniejszych, w rodzaju Lecha Poznań, który wyeliminował.

Jak opisywał kiedyś Łukasz Olkiewicz w "Przeglądzie Sportowym", Gasparik ze sztabem miał w komunikatorach internetowych "polską" grupę, służącą do zbierania informacji i inspiracji na temat specyfiki ligi, w której kiedyś mieli nadzieję pracować. Obejmując Górnik, nie tylko miał więc zebrane osobiste doświadczenia z miejsca, w którym rozpoczął pracę, ale też świeżą wiedzę na temat stanu ligi. Jego największym atutem szybko okazała się umiejętność zachowania równowagi między tym, jak ma grać jego zespół, a tym, jak przygotować się pod konkretnego rywala. Pod tym względem proporcje w poprzednim sezonie miał wyważone być może najlepiej w lidze.

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Wyważone proporcje

Gdyby sporządzać profil psychologiczny poszczególnych trenerów, na jednym biegunie byliby dogmatycy, wierzący w jedyny właściwy, święty sposób gry, niezmieniający go pod żadnym pozorem. Na drugim zaś tacy, którzy w treningu i analizie skupiają się niemal wyłącznie na tym, co zrobi rywal. Większość pracujących dziś trenerów mieści się gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami. Niektórzy potrafią lepiej od innych dostosować się do kadry, jaką mają, inni specjalizują się w wytrącaniu rywalom atutów. Większość najzdolniejszych przedstawicieli nowej fali trenerskiej w Polsce znakomicie radzi sobie z analizą silnych i słabych stron rywala, na co z podziwem zwraca uwagę wielu trenerów zagranicznych przyjeżdżających do Polski. Ale tylko nieliczni potrafią rozwijać zespół, nie tracąc z oczu ogólnego kierunku, w którym powinien zmierzać, ale równolegle na każdy mecz przywdziewając inne szaty. Gasparik w tej dyscyplinie należy do czołówki Ekstraklasy. Jego Górnik w poprzednim sezonie zasadniczo oglądało się dobrze, potrafił być ofensywny, dominujący i tworzyć spektakle, ale zdarzały się mu mecze, w których z premedytacją atakował zza podwójnej gardy albo świadomie nastawiał się na bardziej fizyczną walkę. W zależności od planu na spotkanie Gasparik potrafił dobierać ustawienie i skład, eksponując atuty, których akurat potrzebował bardziej niż przed tygodniem.

Jednocześnie sprawdził się jako lider w niełatwej przecież sytuacji. Choć niebezpośrednio, zastępował Urbana, zwolnionego w kontrowersyjnych okolicznościach i chwilę później zatrudnionego w roli selekcjonera reprezentacji Polski, w której na dodatek dobrze wystartował. Górnikowi groziło, że wypadnie wizerunkowo fatalnie, gdyby trener, którego uznano za nie dość dobrego na Zabrze, a jednocześnie w dobrym stylu remisujący z Holandią, został zastąpiony przez jakiegoś nieudacznika. Gasparik sprawił jednak, że każda strona mogła odtrąbić sukces. Górnik zyskał trenera, z którym zrobił krok do przodu, co obroniło decyzję działaczy, a Urban dostał posadę marzeń każdego trenera w Polsce.

Rozmasowany Podolski

Gasparik mierzył się jednak z tym samym co Urban problemem, czyli prowadzenia w szatni piłkarza, który jednocześnie był jego nieformalnym szefem, wciąż mając wysokie mniemanie o własnych boiskowych umiejętnościach, a jednocześnie coraz rzadziej faktycznie stanowiąc wartość dodaną. Lukasem Podolskim zarządził jednak wzorowo. Choć mistrz świata rozegrał u niego ledwie 10 procent tego, co jeszcze we wcześniejszym sezonie u Urbana, Słowak ani razu nie znalazł się z tego na cenzurowanym. Pozostając w zewnętrznej komunikacji grzeczny i miły, nigdy nie pozostawił wątpliwości, kto w sprawach sportowych jest szefem. Także dziś, gdy Podolski już oficjalnie jest jego szefem, nie ma problemu przyznać, że ma inne od niego zdanie. Choćby w ocenie rangi Superpucharu Polski.

Przy tym, choć nie sypie bon motami jak Urban, nie ucieka w komunały. Wypuszczany w poprzednim sezonie pod kurtuazyjną wypowiedź wobec ostatniego w lidze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, czy to mecz-pułapka, bo rywal wcale nie jest tak słaby, jak mówi tabela, stwierdził przed kamerami Canal+, że na tym etapie tabela już oddaje siłę drużyn, a jeśli Górnik chce walczyć o wysokie cele, musi takie mecze wygrywać. Niby nic, ale większość trenerów w lidze wybrałoby bezpieczniejszą formułkę. Albo pytani po jednym z meczów, czy aby nie potrzebowaliby od swojego napastnika dostać więcej goli, nie przyznaliby, że właśnie tego brakuje, by realnie bić się o mistrzostwo.

Trener jako wartość dodana

Przykład napastnika pokazuje jednak, że Gasparik nie narzeka, lecz szuka rozwiązań. Choć działacze sprowadzili mu kilku napastników, żaden nie spełniał wymagań, jakie ma na tej pozycji. Posłuchał jednak Sondrego Lisetha, uznawanego za czasów Urbana za środkowego pomocnika i to nie jakoś bardzo ofensywnego, że właściwie najlepiej czuje się na środku ataku. Sprawdził go w tej roli i zyskał w ten sposób zupełnie nieoczywiste rozwiązanie. Dalekie od ideału, ale jednak pozwalające wykorzystać umiejętność zastawiania się Norwega i zawieszenia na nim gry, czego nie mogli dać nominalni napastnicy dostępni w kadrze. Równolegle doprowadził do formy Josemę czy Ousmane’a Sowa, którzy byli w klubie już wcześniej, ale nie błyszczeli. Jego praca już zarobiła dla Zabrzan miliony euro. Kiedy na Gali Ekstraklasy, kończącej poprzedni sezon, Górnikowi nie przypadła żadna statuetka, Podolski skomentował to słowami Roberta Lewandowskiego: "Le Cabaret". Choć nie doprecyzował, które rozstrzygnięcie szczególnie go rozczarowało, można przypuszczać, że on też żałował, że znakomita praca Gasparika nie zyskała szerszego uznania.

Jak to w Zabrzu, Słowak nie może zaczynać nowego sezonu od zwyczajnego kontynuowania tego, co już stworzył. W przerwie między sezonami rozsypał się mu środek pomocy. Pieniądze z Lukasa Ambrosa i Patrika Hellebranda można uznać za kolejny dowód znakomitej umiejętności Górnika do zarabiania na transferach, ale samych piłkarzy, przynajmniej krótkoterminowo, będzie brakować. W tym kontekście złamanie ręki przez Jarosława Kubickiego w meczu o Superpuchar Polski było hiobową wieścią, bo oznaczało rozmontowanie tuż przed startem rozgrywek całego środka pola. I bez tego rywalizacja z Fenerbahce, które za jednego Masona Greenwooda zapłaciło właśnie 14 milionów więcej, niż jest warta cała kadra Górnika, byłaby ekstremalnie trudna. W zderzeniu z taką półką trudno od wicemistrzów Polski, wracających do rywalizacji na wysokim europejskim poziomie po wręcz dekadach przerwy, oczekiwać awansu. Ale umiejętność przygotowania planu na konkretny mecz, która umożliwia Gasparikowi seryjnie wygrywać krajowe puchary, daje nadzieję, że nawet jeśli Górnik nie zagra jeszcze w Europie jak za dawnych lat, przyniesie jakieś momenty niespodziewanej radości. Słowak wydaje się najmocniejszy w meczach, w których drużyna potrzebuje, by trener stał się jej wartością dodaną. Rywalizacja międzynarodowa powinna dać okazję, by to udowodnić. I nawiązać do czasów, gdy polskie kluby pod wodzą trenerów czeskich i słowackich potrafiły przekraczać niedostępne wcześniej bariery.