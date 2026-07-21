Pogoń chce gwiazdy spadkowicza z Ekstraklasy. To byłby hit

Lechia Gdańsk nie może przejść do porządku dziennego nad spadkiem z PKO Ekstraklasy. Niedługo jednak przyjdzie grać im na boiskach I ligi, choć właściciel tego klubu, Paolo Urfer, liczy jeszcze, że drużyna zostanie przywrócona na najwyższy poziom rozgrywek.

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Pogoń chce dwóch zawodników Lechii Gdańsk

Urfer uważa, że jego klub przed sezonem 2025/26 został niesłusznie ukarany pięcioma punktami ujemnymi m.in. za zaległości finansowe. Traf chciał, że Lechia na koniec sezonu straciła do bezpiecznego, 16. miejsca zajmowanego przez Piasta Gliwice zaledwie trzy punkty i ostatecznie zaliczyła spadek.

Nadzieje szwajcarskiego właściciela Lechii wpływają na jego decyzje dotyczące składu. Urfer nie chce bowiem pozbywać się najważniejszych graczy, choć sporo zawodników (m.in. Matus Vojtko, Elias Olsson, Matej Rodin, Dawid Kurminowski, Bartłomiej Kłudka) już opuściło szeregi klubu z Gdańska.

Co gorsze, Lechia ma zakaz przeprowadzania transferów, nałożony tak przez FIFA jak i PZPN. Niedługo jednak ma zostać podjęta decyzja przez Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) w Lozannie, czy organ ten zajmie się sporem klubu z PZPN-em.

Kłopoty Gdańszczan chcą wykorzystać przedstawiciele Pogoni Szczecin. Jak informuje portal Weszło "Portowcy" zamierzają sprowadzić do siebie środkowego pomocnika Rifeta Kapicia oraz skrzydłowego Camilo Menę.

Co do Bośniaka, to "źródła ze Szczecina twierdzą, że piłkarz chce grać w Pogoni. Portowcy złożyli skromną ofertę wykupu, źródła twierdzą, że są też gotowi na dorzucenie do pakietu Axela Holewińskiego, o którego zresztą w przeszłości Lechia pytała. Kolejne źródło dodaje, że możliwe byłoby także wypożyczenie do pierwszoligowca trzech zawodników" - czytamy.

Kapić, a więc kapitan Lechii, ostatnio w gorącej rozmowie z kibicami miał stwierdzić, że "od trzech lat gra za darmo". To pokazuje frustrację tego zawodnika i sugeruje, że niedługo odejdzie z zespołu.

Nieco inaczej wygląda sprawa z Camilo Meną. Kolumbijczyk jest bowiem wart, według portalu Transfermarkt, 4 miliony euro. "Pogoni Szczecin nie stać na złożenie oferty, która zadowoliłaby Lechię Gdańsk. Spadkowicz z Ekstraklasy liczy na solidny zarobek na kolumbijskim skrzydłowym, oczekuje kilku milionów euro. Mena musiałby też dostać dużą pensję, co nie byłoby łatwe z uwagi na brak europejskiego paszportu oraz wyższe koszty utrzymania takich piłkarzy na kontrakcie" - podkreśla weszlo.com.

Pogoń Szczecin w pierwszym meczu nowego sezonu PKO Ekstraklasy zmierzy się na swoim boisku z Legią Warszawa. Początek w piątek 24 lipca o godzinie 20.30. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.