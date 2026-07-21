Klub Ekstraklasy ma wielki problem. Piłkarz nie chce wrócić do Polski!

Steve Kingue jest piłkarzem Radomiaka Radom od stycznia 2025 roku. Do Ekstraklasy trafił z litewskiego Hegelmannu, podpisując z radomskim klubem umowę do końca sezonu 2026/27. Przez półtora roku wystąpił w 40 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, strzelając jedną bramkę - w 11 kolejce poprzedniego sezonu, pokonując bramkarza Zagłębia Lubin.

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Kontrakt środkowego obrońcy obowiązuje więc jeszcze przez rok, ale dużo wskazuje na to, że Kameruńczyk już więcej nie wystąpi w barwach swojej obecnej drużyny. Powód? Steve Kingue nie powrócił jeszcze z urlopu, a na Instagramie publikuje filmy i zdjęcia z treningów na kiepskiej jakości boisku w Kamerunie.

Problem w Radomiaku. Piłkarz nie wrócił do treningów

Jak donosi portal Weszło, podczas wakacyjnej przerwy 26-latek miał również dopełnić formalności związane z jego pobytem w Polsce. "Nie zrobił tego mimo usilnych próśb i starań klubu, który pomagał mu w papierologii" - czytamy. Kingue zignorował nawet zaplanowane spotkanie w ambasadzie, podczas którego mógłby wyrobić potrzebne dokumenty.

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Mimo tego, w Radomiu wciąż oczekują powrotu Kameruńczyka. Kingue otrzymuje monity czy też informacje o karach dyscyplinarnych, ale niewiele sobie z tego robi. Z tego powodu działacze postanowili szybko działać i ściągnęli Kryspina Szcześniaka. Obrońca, który niecały rok temu otrzymał zaskakujące powołanie od Jana Urbana, stracił miejsce w składzie Górnika Zabrze, a teraz został wypożyczony do ligowego rywala.

Agenci zakręcili w głowie obrońcy Radomiaka?

Sprawia to, że nawet jeżeli Kingue miałby wrócić do Polski, będzie miał duże problemy z powrotem do składu. Co ciekawe, piłkarz cieszył się sympatią zarówno całego radomskiego zespołu, jak i kibiców. "Radomiak podejrzewa, że w głowie namącili mu agenci, obiecując większe pieniądze z transferu w przypadku bycia wolnym zawodnikiem" - można przeczytać. Klub nie zamierza robić problemów z odejściem, ale z pewnością nie za darmo.

Mecz Radomiaka otworzy sezon 2026/27 w Ekstraklasie. W pierwszej kolejce do Radomia przyjedzie absolutny debiutant w elicie - Wieczysta Kraków. Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek 24 lipca o godzinie 18:00.