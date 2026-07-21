To oni mogą zorganizować mundial w 2038 roku. Infantino już zaciera ręce

Według "L'Equipe" Francuski Związek Piłki Nożnej zamierza zagłosować na obecnego szefa FIFA, aby nie dopuścić do pogorszenia stosunków z federacją. Taka postawa może jednocześnie zwiększyć szanse Francji w przyszłej walce o prawo organizacji mundialu 2038. To istotna zmiana w kontekście wcześniejszych doniesień. Od tygodni mówiło się bowiem o możliwym powstaniu koalicji państw wspieranej przez UEFA, która chciałaby wystawić kontrkandydata dla Infantino. Według nieoficjalnych informacji taką osobą miałby zostać właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski.

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Francja zrobi wszystko, by zorganizować mundial

Europejska centrala od dłuższego czasu krytykuje wiele decyzji podejmowanych przez szwajcarskiego działacza. Możliwe powiększenie mistrzostw świata do 64 reprezentacji czy anulowanie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna po interwencji prezydenta USA Donalda Trumpa to tylko część kwestii wywołujących napięcia między UEFA a władzami światowej federacji.

Analiza Matta Slatera z serwisu "The Athletic" wskazuje jednak, że Gianni Infantino nie ma powodów do obaw przed utratą stanowiska.

Dziennikarz ocenił, że Szwajcar najprawdopodobniej zapewni sobie zdecydowaną większość głosów podczas kongresu wyborczego FIFA, a nawet ewentualne poparcie UEFA dla Dariusza Mioduskiego nie zmieni końcowego rezultatu.

Infantino rozkochał w sobie wielu działaczy

Obecny prezydent FIFA swoją pozycję zbudował przede wszystkim dzięki silnemu poparciu federacji z Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Ma to związek m.in. z powiększeniem mundialu do 48 drużyn i dalszym możliwym wzroście liczby uczestników. Sprzeciw wobec jego rządów narasta głównie w UEFA, jednak nawet w Europie nie ma pełnej jedności.

Według informacji "The Guardian" ponad 200 z 211 federacji członkowskich FIFA zadeklarowało już poparcie dla Infantino.

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Wygląda na to, że Francja nie zamierza dołączać do ewentualnego buntu. Jak podaje "L'Equipe", w Paryżu uznano, że utrzymanie dobrych relacji z FIFA może okazać się znacznie cenniejsze. Jeśli mundial w 2038 roku odbyłby się we Francji, to zostałby zorganizowany 40 lat po ostatnich mistrzostwach nad Sekwaną. Wówczas gospodarze triumfowali, pokonując w finale Brazylię 3:0.