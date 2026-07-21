Niemcy polują na wielki talent z Ekstraklasy. Chcą go kupić za grosze

Najlepszym młodzieżowcem sezonu 2025/26 w Ekstraklasie został wybrany Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. 19-latek przebojem wdarł się do drużyny Miedziowych, kończąc sezon z pięcioma bramkami i czterema asystami na koncie. Co więcej, Reguła wystąpił w niemal wszystkich meczach reprezentacji Polski do lat 21, gdzie odgrywał ważną rolę w taktyce selekcjonera Jerzego Brzęczka.

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Świetna forma wychowanka Zagłębia przyciągnęła uwagę zagranicznych klubów. Faworytem ma być FC Koeln, które szuka następcy sprzedanego za ok. 20 mln euro do Benfiki Lizbona Jakuba Kamińskiego. Część zysków z tego transferu zostałaby przeznaczona na pozyskanie Reguły. Jeszcze kilka dni temu niemiecki "Bild" podawał, że niemiecki klub ma zapłacić 8 mln euro.

Niemcy zaczekają na Marcela Regułę

Teraz jednak sytuacja się nieco zmieniła - na niekorzyść dla Zagłębia. Według tego samego źródła dwukrotni mistrzowie Polski są w kiepskiej sytuacji finansowej. To oznacza, że FC Koeln spokojnie czeka, aż w Lubinie zwiększy się presja związana z brakiem środków. Dopiero wtedy działacze wkroczą do akcji, pozyskując Regułę za mniejsze pieniądze.

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Obniżka może wynieść nawet 25 proc. "Mówi się o kwocie między 6 a 7 milionów euro" - czytamy. Co więcej, Niemcy nie uważają ściągnięcia młodzieżowego reprezentanta Polski za priorytet. Najważniejszym celem transferowym jest obecnie ściągnięcie nowej "szóstki". Spokój w gabinetach Koeln, jeżeli chodzi o Marcela Regułę, jest więc w pełni zrozumiały.

Marcel Reguła jednym z ośmiu?

Dyrektor sportowy klubu, Thomas Kessler, zdaje sobie sprawę z atutów Reguły - m.in. jego wszechstronności. Jego zdaniem, 19-latek jest idealnym następcą Jakuba Kamińskiego. Transfer 19-latka będzie jednym z ośmiu, które latem ma przeprowadzić FC Koeln. Ściągnięto już obrońcę Lukę Lochoshviliego, pomocnika Gideona Mensaha i napastnika Reigana Heskeya.

Zagłębie sezon 2026/27 rozpocznie przed własną publicznością. W poniedziałek 27 lipca do Lubina przyjedzie Piast Gliwice. Tydzień później natomiast podopieczni Leszka Ojrzyńskiego zmierzą się na wyjeździe z Legią Warszawa. Jak długo w drużynie pozostanie Marcel Reguła? Być może nawet do końca letniego okienka transferowego.