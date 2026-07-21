Tak wyglądał pierwszy mecz Górnika w LM od 38 lat. Brazylijski geniusz

Dla Górnika Zabrze to pierwszy sezon w najważniejszych europejskich rozgrywkach od sezonu 1988/89. W Polsce zbliżał się koniec komunizmu, gdy Zabrzanie grali dwumecz z Realem Madryt (0:1, 2:3). Wtedy pewnie nawet najwięksi pesymiści nie spodziewali się, że na kolejny mecz Górnika w Lidze Mistrzów (wtedy nazywanej Pucharem Europy) trzeba będzie czekać prawie 40 lat.

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Tak Górnik zagrał z Fenerbahce. Wynik lepszy od gry

Od początku było jasne, że Fenerbahce w dwumeczu z Górnikiem będzie zdecydowanym faworytem. Można było mieć obawy, że gospodarze wygrają to spotkanie 3:0 - lub więcej - i zabiją marzenia o awansie już w pierwszym spotkaniu. I turecki klub od pierwszej minuty miał zdecydowaną przewagę, ale długo nie umiał znaleźć drogi do bramki. Górnik momentami bronił się rozpaczliwie, ale przez większą część spotkania defensorzy z Zabrza grali bardzo odpowiedzialnie.

W ataku wicemistrzowie Polski nie byli zbyt aktywni. Jeżeli już szli do przodu to była to głównie zasługa najaktywniejszego w ofensywie Maksyma Chłania. W pierwszej połowie Zabrzanie oddali jeden groźny strzał, ale z mocnym uderzeniem Erika Janży poradził sobie bramkarz Fenerbahce.

Za to strzału Taliski z rzutu wolnego nie był w stanie obronić golkiper Górnika Zabrze. w 37. minucie Brazylijczyk, mimo dużej odległości, przymierzył idealnie obok muru i trafił do siatki. Dzięki tej bramce Fenerbahce do przerwy prowadziło 1:0.

Po przerwie gospodarze robili wszystko, żeby jak najszybciej podwyższyć prowadzenie. Szczególnie groźny był Talisca, który co chwilę zagrażał bramce Górnika. Dwukrotnie Schulze ratował Zabrzan przed stratą gola po strzałach głową Brazylijczyka - raz zbijając piłkę na rzut rożny, za drugim razem odbijając ją na słupek.

Górnik w drugiej połowie tylko się bronił Słabo grał dziś napastnik Zabrzan - Prekop próbował walczyć, ale było widać, że daleko mu do poziomu rywali, był przede wszystkim zbyt wolny. Trudno jednak winić go o tę porażkę, bo jego koledzy z ofensywy też nie dojechali na to spotkanie.

Gospodarze nie odpuszczali. Przez całą drugą połowę wydawało się, że gol na 2:0 jest tylko kwestią czasu. Wicemistrzowie Polski byli jednak w stanie wytrzymać te najgorsze momenty. Ostatecznie przegrali w Turcji tylko 0:1, co oznacza, że zachowują realne szanse na awans. W Zabrzu piłkarze Michala Gasparika będą musieli czasem zaatakować, jeżeli chcą odrobić straty w dwumeczu.