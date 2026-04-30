Największa sensacja sezonu. Czy logika Ekstraklasy naprawdę istnieje?

Największą siłą Ekstraklasy w tym sezonie jest jej pokręcona logika, według której nieprawdopodobne scenariusze są najbardziej realne. Ale rozstrzygnięcia szalonego sezonu wcale nie muszą być aż tak sensacyjne.

Efekt pewności wstecznej to błąd poznawczy notorycznie popełniany w rozmowach o futbolu. Zgodnie z nim zdarzenia są zaskakujące, tylko dopóki się nie wydarzą. Kiedy już do nich dojdzie, zaczyna się szukać w przeszłości zwiastujących je przesłanek. W efekcie ludzie są zwykle mniej zaskoczeni tym, co zaszło, niż powinni. Dlatego dyskusje, jak zaskakujący jest dany sezon czy wynik, nie są łatwe. Bo wszyscy mamy tendencję do przeceniania tego, co przeczuwaliśmy. Jak zaskakujące są kończące się rozgrywki widać dopiero, gdy cofnąć się do lipca.

Matematyk Piotr Klimek na portalu X zajmuje się wyliczaniem prawdopodobieństw konkretnych rozstrzygnięć. Wielką zaletą jego tabelek jest, że publikowane "procenty" nie są zakrzywione widzimisię autora, bo, jak sam przyznaje, "nie zna się na kopaniu piłki". Lektura jego przedsezonowych przewidywań, jak będzie wyglądała końcowa tabela Ekstraklasy, jest z perspektywy dziewięciu miesięcy fascynująca.

Mistrz faworytem

Faworytem do mistrzostwa w zestawieniu Klimka był Lech Poznań. Liczby zdawały się nie wiedzieć, że Kolejorz po wygraniu Ekstraklasy zwykł wpadać w kryzysy. Jego głównym konkurentem miał być Raków Częstochowa, a podium uzupełniać Jagiellonia Białystok. Jak na zwariowany ponoć sezon, o którym rozpisują się zagraniczne media, trochę zaskakuje, że trzy z tych drużyn na cztery kolejki przed końcem faktycznie są w czołowej czwórce, Lech i Jagiellonia nawet dokładnie na przewidywanych w lipcu miejscach. Minimalnie zawodzi Raków, który jednak i tak prawdopodobnie awansuje do europejskich pucharów, a i wicemistrzostwo nie jest wykluczone. Miejsce za plecami Lecha zajmuje na razie Górnik Zabrze, który w przewidywaniach Klimka był… najwyżej notowaną drużyną spoza miejsc pucharowych. Jeśli gdzieś matematyka upatrywała zespołu mogącego zaburzyć hierarchię w czołówce, to właśnie w Zabrzu.

Może więc ciekawiej będzie na dole? Jednym z głównych kandydatów do spadku zdaniem Klimka miał być Bruk-Bet Termalica Nieciecza, w rzeczywistości praktycznie już zdegradowany. Arka Gdynia znajdowała się na pograniczu stref spadkowej i bezpiecznej tylko ze względu na pięć ujemnych punktów Lechii Gdańsk. Zasadniczo jednak w tym beniaminku również matematyk widział przyszłego spadkowicza. Na prawdopodobieństwach żadnego wrażenia nie robiły transfery Widzewa Łódź, który miał się znaleźć na trzynastym miejscu. Obecnych średniaków model spodziewał się w środku tabeli. Nuda.

Mazowieckie zaskoczenia

Gdzie w takim razie rzekome szaleństwa Ekstraklasy? Są, tylko pojedyncze. Przeszło 60 proc. szans na awans do europejskich pucharów miała na starcie Legia Warszawa. Bukmacherzy widzieli w niej trzeciego z głównych kandydatów do mistrzostwa, u Klimka była przewidywana do czwartego miejsca. Tego, że miesiąc przed końcem sezonu będzie na pograniczu strefy spadkowej, nie sposób było przewidzieć. Prawdopodobieństwo jej spadku wynosiło w lipcu pół procenta.

Na drugim biegunie był inny mazowiecki zespół. Nie było w Ekstraklasie bardziej klarownego kandydata do spadku niż Wisła Płock. To, że ma dziś wielkie szanse wrócić po dwóch dekadach do europejskich pucharów, bijąc się o najlepszy wynik w historii klubu, można uznać za absolutnie nieprzewidywalne. Prawdopodobieństwo awansu Wisły do pucharów wynosiło w lipcu mniej niż procent.

Podobną, choć mniej ekstremalną parę przeciwieństw można zbudować z Zagłębia Lubin i Pogoni Szczecin. Miedziowych spodziewano się przed sezonem na granicy strefy spadkowej, Pogoni w okolicach pucharowej. Cztery ostatnie kolejki mogą w tej kwestii jeszcze trochę zamieszać, ale na razie wygląda na to, że Zagłębie bije się o Europę, a Portowcy wciąż patrzą za siebie, choć dzieli ich tylko sześć punktów. Nadal jest całkiem możliwe, że Klimek trafnie przewidzi dwóch z trzech spadkowiczów (oprócz Wisły, co się nie wydarzy i Niecieczy, co jest przesądzone, "na czerwono" świeciła się Lechia, teoretycznie wciąż niepewna bytu) oraz trzech z pięciu pucharowiczów. Przy czym naprawdę sensacyjne będą tylko dwie zamiany: Legii z Wisłą i Pogoni z Zagłębiem. Reszta drużyn miesza się w tym całym młynie o kilka pozycji w tę czy we w tę.

Zaskakujące punkty, nie miejsca

Czy zatem wszyscy przesadzają z nieprzewidywalnością Ekstraklasy? Nie, po prostu źródła narracji nie tkwią w pozycjach klubów, lecz w dorobku punktowym. Patrząc na przedsezonowe tabelki, największy rozstrzał między przypuszczeniami a rzeczywistością występuje pod względem oczekiwanych punktów. Owszem, Lech miał być mistrzem, ale z dorobkiem 70 punktów, którego na pewno już nie osiągnie. Na cztery kolejki przed końcem ma 18 mniej. Progiem pucharowym miało być 61 punktów, tymczasem dziś wydaje się, że do gry w Europie wystarczy niewiele ponad 50 punktów.

Między piątą Pogonią a szóstym Górnikiem analiza spodziewała się punktowej przepaści, tymczasem nie ma wyraźnego rozgraniczenia między pucharowiczami a środkiem tabeli. Znacznie więcej trzeba też zrobić, by utrzymać się w lidze. Do zajęcia bezpiecznego miejsca miało wystarczyć 35 punktów. Widzew tymczasem już ma na koncie 36, z czterema meczami do rozegrania, i wciąż wygląda na poważnego kandydata do spadku. Bariera 40 punktów, wystarczających do utrzymania, o której wszyscy od lat mówili jako granicy bezpieczeństwa, wydawała się dotąd progiem ze sporą rezerwą. Tymczasem dziś jej osiągnięcie nie musi niczego gwarantować. Mistrz miał zdobyć 36 punktów więcej od drużyn ze strefy spadkowej. Tymczasem ma nad nimi tylko szesnaście punktów przewagi. Sensacyjna nie jest większość rozstrzygnięć, ale różnice punktowe w Ekstraklasie.

Rzadkie wygrane faworytów

Branża, która próbuje bez emocji przewidywać, co się wydarzy, to bukmacherzy. Dla nich każdy wynik, którego nie spodziewali się analitycy ustalający kursy, a spodziewali obstawiający wyniki kibice, to strata pieniędzy. Przedmeczowe kursy uznawane są więc w świecie analitycznym za dobry sposób przewidywania, kto jest faworytem. Kursy są odarte z emocji, bazują na czynnikach specyficznych dla danej ligi, jak częstotliwość zwycięstw gospodarzy czy gości, ale też dla drużyny. Jej formy, jakości gry, sytuacji kadrowej. To na podstawie kursów bukmacherskich matematycy już dawno doszli do wniosku, że futbol to najbardziej nieprzewidywalny ze sportów zespołowych. Wygranymi faworytów kończy się tylko w granicach 55 proc. spotkań, podczas gdy w koszykówce odsetek przekracza 70 proc. Szaleństwo obecnego sezonu polskiej ligi lepiej niż w zbiorczej tabeli widać w kursach poszczególnych spotkań.

W 197 meczach rozstrzygniętych wygraną jednej z drużyn, po trzy punkty częściej sięgali faworyci, czyli zespoły, którym bukmacherzy przypisywali średnio niższy kurs. Nieznacznie rzadziej jednak, bowiem aż w 43 proc. takich spotkań, wygrywały drużyny skazywane przed gwizdkiem na porażkę. Jeśli jednak wziąć pod uwagę także niespodziewane remisy, okaże się, że tylko 41 proc. ekstraklasowych meczów w tym sezonie zakończyło się zgodnie z przewidywaniami. Niespodziewane remisy stanowiły 27 proc. rozstrzygnięć, a niemal jedno na trzy spotkania kończyło się zaskakującą wygraną którejś z drużyn. To oznacza, że do niespodziewanego zwycięstwa dochodzi przeciętnie w trzech spotkaniach każdego weekendu, a faworyt wygrywa zgodnie z przewidywaniami tylko w mniej więcej czterech meczach kolejki. Pozostałe kończą się niespodziewanymi remisami. To dlatego śledzący Ekstraklasę tydzień w tydzień mają poczucie większego chaosu niż ktoś, kto w lipcu odciąłby się od świata i zobaczył tabelę dopiero dziś.

Największe sensacje sezonu

Już sama wysokość kursów bukmacherskich oddaje wyrównanie poziomu w Ekstraklasie. Bardzo rzadko zdarza się bowiem, by mecze polskiej ligi miały w tym sezonie wyraźnego faworyta, czy drużynę skazaną na pożarcie. Niespodzianki są niejako wpisane w polski system, wliczone w bukmacherskie koszty. Niemal każdy mecz przynosi mniej lub bardziej zaskakujące rozstrzygnięcie. Gigantycznych sensacji, czyli spotkań zakończonych zwycięstwem zespołu, na który średni kurs u bukmacherów (za portalem footystats.com) wynosił powyżej 5 (czyli za każdą postawioną złotówkę bukmacherzy płacili 5 złotych w razie trafnego przewidywania), było w tym sezonie sześć. Co znamienne, sprawcy sensacji byli powtarzalni: za największe odpowiadały po dwa razy Wisła Płock, Zagłębie Lubin, czyli pozytywne zaskoczenia w skali całego sezonu, oraz Bruk-Bet Termalica, który to klub spada z hukiem, ale jeśli już zdobywał punkty, to w najmniej spodziewanych momentach.

Patrząc od strony bukmacherskiej, największą sensacją sezonu była listopadowa wygrana Bruk-Betu przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa była już wówczas w kryzysie, ale jeszcze nie aż tak głębokim. Niecieczanie z kolei od trzech miesięcy nie byli w stanie wygrać. Kurs na ich zwycięstwo wynosił przeszło siedem. Minimalnie więcej niż na wygraną Wisły Płock w Częstochowie w drugiej kolejce, ze świeżo upieczonym wicemistrzem.

Wielką sensacją była też wygrana Niecieczy w Białymstoku na inaugurację rozgrywek. Pozostałe sensacyjne mecze rozstrzygnęły się jedną bramką, czyli wynikiem, który - nawet jeśli ostatecznie zadziwił - cały czas pozostawał na styku. Ten w Białymstoku jako jedyny nie tylko zakończył się porażką zdecydowanego faworyta, ale jego czterobramkową klęską.

Listę sensacji uzupełniają wygrane Zagłębia w Częstochowie i Poznaniu oraz wiosenne zwycięstwo Wisły w Białymstoku. Pozostałe mecze albo kończyły się o tyle zgodnie z przewidywaniami, że od początku wszyscy wiedzieli, że o wyniku "zdecyduje rzut monetą", albo wygranymi wyraźnych faworytów.

Dlatego, choć pojedyncze wyniki wyglądają, jakby o lidze decydowała maszyna losująca, dłuższa perspektywa ukazuje pewną logikę. I nie jest to wyłącznie słynna logika Ekstraklasy, pokręcone prawidło każące kibicom polskiej ligi zawsze spodziewać się niespodziewanego.

