Ronaldo ma dość Arabii Saudyjskiej? "Widzę wiele złych rzeczy"

Zdobyć mistrzostwo ligi - był to jeden z celów, które postawił sobie Cristiano Ronaldo, dołączając przed trzema laty do Al-Nassr. Jak dotąd tego planu zrealizować się nie udało, ale w tym sezonie jest bardzo blisko. Jego zespół ma już osiem punktów przewagi w tabeli i pewnie zmierza po trofeum! Sam Portugalczyk strzelił aż 25 goli w tej kampanii, ostatnie z nich w środowy wieczór, przeciwko Al-Ahli. Po meczu poruszył głośny temat w Arabii Saudyjskiej. Skorzystał z okazji i... wbił szpilkę rywalom.

Cristiano Ronaldo reaguje na zachowanie rywali. "Sądzę, że to nie jest dobre dla ligi"

Na początku kwietnia kilku piłkarzy z Al-Ahli publicznie wyrażało niezadowolenie z decyzji sędziowskich. Ba, zarzucali im stronniczość. Twierdzili, że chcą, by to Al-Nassr wywalczyło tytuł. Chodziło szczególnie o sytuacje z jednego ze spotkań, kiedy to, zdaniem piłkarzy, nie zostały podyktowane dwa ewidentne rzuty karne dla Al-Ahli, co mocno oddaliło ich od walki o tytuł. - Tak, mam wiele do powiedzenia. Al-Fayha dobrze broniło się w tym spotkaniu, ale najważniejsze są te dwie niepodyktowane "11". Kiedy dyskutowaliśmy o tym z arbitrem, ten powiedział: "Skupcie się na AFC (Azjatyckiej Lidze Mistrzów)". Jak sędzia może tak mówić? - stwierdził oburzony Ivan Toney, cytowany przez aol.com. On, a także inni jego koledzy, publikowali również w social mediach dość jednoznaczne zarzuty wobec arbitrów.

Ronaldo milczał w tej sprawie, ale w końcu nie wytrzymał. - Zabiorę głos pod koniec sezonu, dlatego że widzę wiele złych rzeczy - zaczął, cytowany przez portugalski "Record". - Piłkarze zamieszczają w social mediach skargi na arbitrów, ligę, projekt… Sądzę, że to nie jest dobre i nie jest celem ligi. Powinniśmy dawać przykład, nie tylko tutaj, ale także w Europie, jeśli chcemy z nią konkurować o miano jednej z najlepszych lig tego globu - mówił i wskazał rozwiązanie tej sytuacji.

- Sądzę, że należy to ukrócić, przeanalizować, a także przedyskutować z władzami ligi, bo dla mnie to już nie jest futbol - dodawał. - Uważam, że takie zachowanie nie jest dobre dla ligi. Wszyscy narzekają. Wszyscy robią więcej, niż powinni. To futbol, a nie wojna. Wiemy, że każdy musi walczyć i chce wygrać, ale nie wszystko jest dozwolone - podkreślał wyraźnie zniesmaczony.

Ronaldo "odpowiedział" kibicom

Ronaldo odniósł się również do incydentu, do jakiego doszło po meczu. Wówczas wymownie zareagował na zachowanie nieprzychylnych mu kibiców. - Kochają mnie i ich zachowanie nie jest dla mnie problemem. Jestem przyzwyczajony do takiego dopingu, bo doświadczałem go w Juventusie, Realu Madryt czy Manchesterze United. Dla mnie to żaden kłopot. Chcę tylko, żeby nasi kibice byli szczęśliwi - mówił. A to nie wszystko. Wcześniej kamery nagrały, jak odpowiedział jednemu z kibiców Al-Ahli. Pokazał mu za pomocą dłoni, że Al-Ahli wygrało tylko dwie edycje Azjatyckiej Ligi Mistrzów, a on aż pięć edycji europejskiego odpowiednika.

Do końca sezonu pozostały już tylko cztery kolejki. Ronaldo będzie miał w nich szansę, by zbliżyć się do magicznej bariery 1000 goli w karierze. Obecnie ma ich na koncie 970. Najbliższy mecz już w niedzielę 3 maja. Rywalem będzie Al-Qadisiyah.