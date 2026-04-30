Goncalo Feio jest bardzo kontrowersyjną postacią, co potwierdzały jego zachowania podczas pobytu w Motorze Lublin czy Radomiaku Radom. Z tego ostatniego klubu odszedł w atmosferze skandalu, po konflikcie z radnym Dariuszem Wójcikiem. "Do zdarzenia miało dojść po meczu Radomiaka z GKS-em Katowice. Gospodarze przegrali tamto spotkanie 0:1, a murawa na ich obiekcie wołała o pomstę do nieba. Feio był tak zdenerwowany tym faktem, że zwyzywał Wójcika, który w jego opinii odpowiadał za stan boiska. Według relacji byłego trenera Radomiaka, polityk w odpowiedzi także miał obrażać Feio, a nawet go uderzył, dlatego Portugalczyk skierował sprawę do prokuratury" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.

Sensacja w meczu Sportingu. Drużyna Feio uratowała remis

Teraz Portugalczyk wrócił do kraju, gdzie pod koniec marca został trenerem klubu CD Tondela. Feio przejął zespół w trudnym momencie - gdy ten był na przedostatnim miejscu w lidze portugalskiej. W debiucie nie poszło mu najlepiej, bo jego podopieczni zostali rozbici 0:5. Później zremisował z Gil Vicente 2:2 oraz poległ po 0:2 z FC Porto i Nacionalem.

Jednak w minionej kolejce jego piłkarze dokonali niemożliwego - mierzyli się ze Sportingiem i przegrywali już 0:2. Jednak to, co wydarzyło się w doliczonym czasie gry, na długo pozostanie w pamięci kibiców. Makan Aiko nie wykorzystał w 92. minucie rzutu karnego. Piłka została wybita na rzut rożny, po którym... padł gol samobójczy. Salvador Blopa próbował wybić piłkę głową, ale ta niefortunnie się od niego odbiła, i wylądowała w siatce. Dwie minuty później Tondela miała kolejny korner i... strzeliła kolejnego gola. Trafienie na 2:2 zanotował Cicero.

Goncalo Feio nadal wierzy w utrzymanie. "Wszystko jest możliwe"

Głos nt. tego spotkania zabrał później Goncalo Feio. - W naszej sytuacji każdy punkt ma kluczowe znaczenie, ale nie możemy o tym myśleć na boisku. Musimy wygrać i zdobyć punkty. Graliśmy na wyjeździe z dwukrotnym mistrzem kraju, jedną z ośmiu najlepszych drużyn w Europie. Tondela otrzymała nagrodę za swoją pracę. Walczymy dalej, twardo stąpamy po ziemi - zaczął.

Na pytanie, jakie były kluczowe czynniki wpływające na taki wynik meczu, Feio odpowiedział, że "wiara, zaufanie i rywalizacja z godnością. - To grupa, która rozwija się jako drużyna. Cícero i Hugo Félix weszli na boisko i wykonali swoje zadanie. Cícero jest przykładem, zareagował jak mistrz - zaznaczył.

CD Tondela plasuje się wciąż na przedostatnim, siedemnastym miejscu. Po 31. kolejkach ma na swoim koncie 22 punkty. Do strefy barażowej brakuje im czterech "oczek" - szesnaste miejsce okupuje Casa Pia, z którą podopieczni Goncalo Feio zmierzą się już w niedzielę, 3 maja.

Na koniec trener Tondeli został zapytany, czy wierzy w utrzymanie. - Dzisiejszy mecz jest tego przykładem. Pomimo straconych dwóch bramek i niewykorzystanego rzutu karnego, udało nam się zachować wiarę. Wszystko jest możliwe. Mecz z Casa Pia jest jak finał. Jesteśmy nieco bardziej pewni siebie. Pozostaniemy skromni i pracowici. Będziemy musieli walczyć przez ponad 90 minut - zakończył.