Chcą powołać go do polskiej kadry. 18-latek znów zachwycił

Julian Zakrzewski Hall to objawienie pierwszych tygodni sezonu za oceanem. 18-latek występuje teraz na boisko jako napastnik i fenomenalnie wywiązuje się z tej roli. W samej lidze MLS strzelił już sześć goli i zanotował trzy asysty. Do tego dołożył trzy trafienia w US Open Cup. Łącznie w rywalizacji seniorskiej uzbierał w tej kampanii już dwanaście meczów. Łatwo zatem policzyć, że średnio raz na mecz zdobywa bramkę lub notuje asystę.

Zakrzewski Hall z kolejnym golem. Genialne wykończenie akcji

Próbkę swoich możliwości utalentowany gracz zaprezentował w starciu New York Red Bulls z New York City. W 14. minucie wykorzystał podanie od Cade'a Cowella i bez problemu skierował piłkę do siatki. Bramkarz co prawda chciał mu przeszkodzić, wychodząc z bramki, ale zrobił to za późno. Po tym golu na tablicy świetlnej widniał rezultat 1:1, ale ostatecznie New York Red Bulls przegrał 1:3 i odpadł z rozgrywek pucharowych.

Przypomnijmy, że mama Zakrzewskiego Halla jest Polką, a sam piłkarz ma na koszulce właśnie polskie nazwisko. To pewnego rodzaju wyraz uznania dla najbliższej mu osoby. 18-latek jest jednak mocno zżyty z USA, gra w młodzieżowych reprezentacjach tego kraju i w Stanach Zjednoczonych wszyscy są przekonani, że będzie w przyszłości ważnym punktem seniorskiej kadry.

Z uwagą wszystkiemu przyglądają się przedstawiciele PZPN-u. Prezes Cezary Kulesza spotkał się dwa dni temu w Nowym Jorku z mamą piłkarza. Powód wizyty był oczywisty. Szef polskiej federacji rozmawiał o potencjalnych występach Zakrzewskiego Halla w naszych barwach.

PZPN na straconej pozycji?

"Spotkałem się w Nowym Jorku z mamą Juliana Zakrzewskiego Halla, panią Agnieszką. To imponujące jak wspiera swojego syna w piłkarskiej drodze. Byliśmy tego samego zdania - że nazwisko Zakrzewski pięknie prezentuje się na biało-czerwonej koszulce" - napisał Kulesza na platformie X.

Każdy zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że trudno będzie 18-latka namówić na grę w polskiej kadrze. Katarzyna Przepiórka, redaktor naczelna serwisu Amerykańska Piłka, przyznała w rozmowie z WP SportoweFakty, że jest właściwie tylko jeden powód, który mógłby przyciągnąć młodego gracza do naszej drużyny.

- Uważam, że jedyną opcją dla polskiej federacji jest jak najszybsze powołanie Juliana do dorosłej kadry i zapewnienie go, że grając dla Polski, będzie miał o wiele łatwiejszą drogę do podstawowej jedenastki. Konkurencja w kadrze USA jest bardzo duża, natomiast w Polsce wiemy, jak jest z napastnikami - powiedziała.

Być może PZPN powinien był działać jeszcze szybciej. Teraz pozostaje czekać na ostateczną decyzję zawodnika, choć nie można wykluczyć, że ona już zapadła.