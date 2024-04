Kibice PSG nie czekali do meczu. Chaos. Lewandowski i spółka ucierpieli [WIDEO]

FC Barcelona szykuje się do pierwszego meczu z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Drużyna przyleciała do Paryża we wtorek - tego samego dnia odbyła trening na Parc des Princes, a na konferencji prasowej reprezentowali ją Xavi oraz Jules Kounde. Niestety dla Katalończyków ich pobyt w stolicy Francji nie przebiega bezproblemowo.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto winny gigantycznych problemów Legii

FC Barcelona miała trudną noc w Paryżu. Odpalili fajerwerki

Jak poinformowała francuska agencja prasowa CLPRESS, w nocy z wtorku na środę pod hotelem, w którym nocował zespół Barcelony, dali o sobie znać kibice PSG. O godzinie 4.10 odpalili fajerwerki, a powstały w ten sposób hałas miał zerwać przyjezdnych ze snu i zaburzyć ich regenerację. Incydent był bardzo uciążliwy, ale poza tym nie doszło do innych zakłóceń porządku publicznego.

Budzenie w nocy drużyny przeciwnej przez miejscowych kibiców to dosyć częste zjawisko w piłce nożnej. Katalońskie "Mundo Deportivo" przypomniało, że w tym sezonie Barcelona doświadczyła tego w Neapolu w ramach rywalizacji w 1/8 finału LM. Tak samo było podczas jej ostatniej wizyty w Paryżu w marcu 2021 r.

Ultrasi PSG wcielili swój plan w życie? "Wrogie terytorium"

Zresztą najbardziej zagorzali fani PSG zapowiadali, że i tym razem będą chcieli jak najbardziej utrudnić zadanie przyjezdnym. "(Barcelona - red.) musi czuć, że znajduje się na czymś więcej niż wrogim terytorium" - odgrażali się w komunikacie. Wygląda na to, że zamienili słowa w czyny.

Środowe spotkanie w Paryżu rozpocznie się o godz. 21. O tej samej porze w drugim środowym ćwierćfinale zmierzą się Atletico Madryt z Borussią Dortmund.