Kibice wydali werdykt ws. Feio w Legii. Jaśniej się nie da

Legia Warszawa we wtorek 9 kwietnia ogłosiła zakończenie współpracy z Kostą Runjaiciem. Dzień później ogłoszono, że jego następcą został Goncalo Feio, uznawany za równie zdolnego (wprowadził Motor Lublin do I ligi, a potem walczył z nim o awans do ekstraklasy), co kontrowersyjnego (za czasów pracy w Motorze rzucił kuwetką na dokumenty w prezesa klubu i rozbił mu łuk brwiowy, zwyzywał też rzeczniczkę prasową).

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener w Legii? Padło nieoczywiste nazwisko

"Można wierzyć, że Portugalczyk poprawi grę zespołu i wprowadzi go do pucharów - najpierw przekona do siebie zespół, później uwiedzie kibiców. Ale możliwe też, że prędzej czy później z kimś się pokłóci, że podzieli klub na dwie ekipy - tę z szatni, na której czele stanie i tę z gabinetów. Nie zaakceptuje sprzeciwu, wybuchnie, przesadzi" - pisał o nim Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Czytelnicy Sport.pl zabrali głos ws. zatrudnienia Goncalo Feio w Legii Warszawa. Jednoznacznie

Zatrudnienie Feio w Legii budzi bardzo mieszane uczucia, nie tylko ze względu na jego kontrowersyjne, a czasem wręcz skandaliczne zachowania, ale i to, że nigdy nie pracował on jako pierwszy trener na poziomie ekstraklasy. W dodatku od razu trafia do topowego klubu, gdzie presja jest przeogromna, co przy jego temperamencie może doprowadzić do zadziwiających lub szokujących sytuacji. Jednocześnie mając do dyspozycji wielu jakościowych piłkarzy i dużo pokaźniejsze zaplecze treningowe, być może pokaże, że Legia nie pomyliła się w ocenie jego potencjału. Ten zdaniem wielu osób, które miały z nim styczność, jest ogromny.

Dosyć jasny pogląd na tę sprawę mają kibice i czytelnicy Sport.pl, którzy zagłosowali w ankiecie opublikowanej pod newsem o planowanym zatrudnieniu Feio. Według aż 72 proc. z Was Portugalczyk nie sprawdzi się w Legii. Przeciwnego zdania jest 17 proc. z Was, a 11 proc. wybrało opcję "Trudno powiedzieć/Nie mam zdania". W ankiecie oddano 2562 głosy (stan na środę 10 kwietnia, godzinę 9:45).

Kiedy pierwsza konferencja prasowa Goncalo Feio w Legii Warszawa?

Konferencja prasowa, na której Goncalo Feio zostanie zaprezentowany jako trener Legii Warszawa, rozpocznie się w środę 10 kwietnia o godz. 10:00. Relację tekstową z wydarzenia można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.