Feio nawet nie czekał na pytania z sali. Wypalił od razu. "Duży błąd"

We wtorek przy Łazienkowskiej - a nawet bardziej w Książenicach, gdzie Legia od kilku lat ma swój ośrodek - doszło do trzęsienia ziemi. Klub poinformował, że pracę traci trener Kosta Runjaić. Nie potwierdził jego następcy, ale przekazał, że już w środę o 10 przedstawi nowego szkoleniowca.

Wątpliwości szybko zostały jednak rozwiane, bo już we wtorek serwis Meczyki.pl jako pierwszy poinformował, że następcą Runjaicia zostanie Goncalo Feio. - Zacznę od tego, o czym prezes Marcin Herra już wspomniał, czyli że spotkałem dzisiaj tutaj ludzi, których już znam. Spędziłem w tym klubie pięć lat - przypomniał w środę 34-letni Portugalczyk, który trafił do Legii w 2010 roku.

To było jeszcze na wstępie, gdy nie padły z sali żadne pytania. A tych było w środę mnóstwo. Zanim jednak zostały zadane, Feio wrócił do mrocznych historii ze swojej kariery. Nie mówił o nich konkretnie, nie wspominał o tym, że uderzył kuwetą na dokumenty dyrektora sportowego Motoru Lublin Pawła Tomczyka czy o szarpaniu i pluciu na ochroniarza na stadionie Wisły Kraków albo o bójce z kierownikiem drużyny Rakowa Częstochowa.

Goncalo Feio: Poniosłem konsekwencje

- Jestem człowiekiem, który popełnił błędy, w tym jeden duży. Nie zmienię tego, nie ucieknę od tego. Poniosłem konsekwencje. Ale też jestem człowiekiem, który wyciąga wnioski. Wymaga od siebie, ale też wymaga od innych, choć w pierwszej kolejności od siebie - zaznaczył Feio.

- Jestem trenerem wymagającym, który chce wygrywać, który chce być lepszy i który chce, by wszyscy dookoła też byli lepsi. By tak się stało, wiem, że muszę być przykładem. Muszę i chcę. To na mnie ciąży odpowiedzialność. Ale tutaj ważniejsze od słów będą czyny - podkreślił.

I kontynuował: - Nie ma lepszego stanowiska, jak bycie trenerem Legii, aby swoimi czynami i zachowaniem udowodnić, że ludzie potrafią się zmieniać i rozwijać. Jako trener nie spotkałem się z negatywnymi opiniami z waszej strony, jako człowiek bywało różnie. Rozumiem to i akceptuję. Ale też jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem i patrzę w przeszłość z dumą, choć wiem, że w życiu najważniejsze jest to, co przed nami.

"Walczymy o miejsce w najlepszej trójce"

Przed Legią jeszcze siedem kolejek do końca sezonu. - Walczymy o miejsce w najlepszej trójce. Wiem, że to powtarzam i to jest nudne, ale ważne jest też dla nas to, by się rozwijać - uzupełnił dyrektor sportowy Jacek Zieliński, który wraz z wiceprezesem Marcinem Herrą również był obecny na środowej konferencji.

Legia w tej chwili zajmuje piąte miejsce w tabeli, do liderującej Jagiellonii traci siedem punktów. W najbliższej kolejce zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. - Mamy trzy treningi, niedużo, ale mam nadzieję, że pewna zmiana już będzie widoczna. Że odcisnę jakieś piętno na tej drużynie - stwierdził Feio. Początek meczu Raków - Legia w sobotę o 20.