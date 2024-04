Kosta Runjaić we wtorek sensacyjnie stracił pracę w Legii Warszawa. - Trenerze, dziękujemy i życzymy powodzenia w przyszłości - mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie klubu. Miejsce Niemca zajmie były trener Motoru Lublin Goncalo Feio. Dalsza przyszłość Runjaicia nie jest na razie znana. Dość zaskakujący scenariusz nakreślił dziennikarz Meczyków.pl, Dawid Dobrasz.

Co dalej z Runjaiciem? Co za scenariusz!

W programie "Poznań vs Warszawa" na YouTubie dziennikarz zaryzykował tezę, że w tej sytuacji 52-latkiem może zainteresować się Lech Poznań. Runjaić miałby trafić na Bułgarską po zakończeniu obecnego sezonu. - Nie zdziwiłbym się, gdyby Piotr Rutkowski (prezes Lecha Poznań - przyp. red.) swoim pięknym, niemieckim akcentem zadzwonił do Kosty Runjaicia. Zapytał: "Co tam u ciebie i jakie plany od lipca" - mówił Dobrasz.

Lech Poznań nie tak dawno również zdecydował się na zmianę szkoleniowca. W połowie grudnia zeszłego roku Johna van den Broma zastąpił Mariusz Rumak. Pod jego wodzą poznaniacy spisują się nieźle i wciąż liczą się w grze o mistrzostwo Polski. Do prowadzącej w tabeli ekstraklasy Jagiellonii Białystok tracą cztery punkty. Kontrakt Rumaka obowiązuje jednak tylko do końca czerwca tego roku, więc klub bez większych konsekwencji finansowych będzie mógł dokonać kolejną roszadę na trenerskiej ławce.

Kosta Runjaić z Legią Warszawa związany był lipca 2022 r. Poprowadził ją w 84 meczach. 47 wygrał, 20 zremisował i 18 przegrał. Wywalczył puchar i superpuchar kraju, a w poprzednim sezonie sięgnął po wicemistrzostwo kraju. W tym - zakwalifikował się do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Zanim trafił na Łazienkowską, z powodzeniem przez blisko pięć lat pracował w Pogoni Szczecin. Wcześniej prowadził niemieckie drużyny z niższych lig m.in. 1860 Monachium, Kaiserslauatern czy Duisburg.