Zobacz, co zrobił Bellingham w El Clasico! To się po prostu nie mieści w głowie! [WIDEO]

FC Barcelona szybko objęła prowadzenie w starciu z Realem Madryt dzięki trafieniu Ilkaya Gundogana i miała kilka okazji do zdobycia kolejnych bramek. W drugiej połowie do głosu doszli jednak rywale i doprowadzili do wyrównania. Na listę strzelców wpisał się Jude Bellingham, który kapitalnym strzałem sprzed pola karnego pokonał Marka-Andre ter Stegena.

