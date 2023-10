Hiszpanie zobaczyli skład Barcelony i są w szoku. I nie chodzi o Lewandowskiego

Już w sobotę 28 października dojdzie do wielkiego szlagieru La Liga - FC Barcelona podejmie na własnym stadionie Real Madryt. Kibice gospodarzy obawiali się o skład na to spotkanie. Wszystko z powodu kontuzji wielu zawodników, w tym Roberta Lewandowskiego, który doznał urazu stawu skokowego. W mediach pojawiały się różne sprzeczne informacje na temat jego stanu zdrowia, ale na kilka godzin przed meczem wszystko stało się jasne - Polak znalazł się w kadrze, choć spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych. Jednak to nie powrót do zdrowia tego zawodnika wywołał największe zdziwienie.

Nieoczekiwany powrót Julesa Kounde. Francuz może zagrać już w El Clasico

Hiszpańskie media są przede wszystkim zszokowane gotowością do gry Julesa Kounde. Francuski obrońca, podobnie jak i Lewandowski, znalazł się w kadrze. I choć nie wystąpi od pierwszych minut, to w zależności od potrzeb drużyny będzie mógł wejść na murawę.

Taki scenariusz był wręcz nierealny jeszcze kilkanaście dni temu. Przypomnijmy, Kounde już na początku października nabawił się poważnej kontuzji. W meczu z Granadą (2:2) doznał skręcenia więzadła pobocznego wewnętrznego lewego kolana. Eksperci informowali, że okres rekonwalescencji będzie wynosił minimum miesiąc, co całkowicie wykluczało go z gry w El Clasico. Wygląda na to, że doszło do "cudu".

Jak donosi dziennik "AS", Francuz nadspodziewanie szybko uporał się z kontuzją. Już w piątek obrońca poprosił Xaviego, by pozwolił mu wziąć udział w treningu. Taka postawa zaskoczyła samego szkoleniowca, o czym ten opowiedział w jednym z wywiadów.

- Jeśli chodzi o kontuzje, zawodnicy, którzy mieli pauzować pięć tygodni, są gotowi w trzy. Przekazałem dziś lekarzom, że ich wykonywana praca jest rewelacyjna, a przede wszystkim predyspozycje zawodników. Pięciu z nich pozostawało poza boiskiem, a teraz mogą grać - podkreślał.

Xavi ma powody do zadowolenia. Kluczowi piłkarze wracają do zdrowia

Kounde to filar defensywy Barcelony. W tym sezonie wystąpił w 11 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę. To właśnie on jest ostoją obrony i jego powrót z pewnością cieszy nie tylko trenera, ale i kibiców.

Oprócz Kounde i Lewandowskiego do gry powrócił też Raphinha. W kadrze meczowej nie znaleźli się natomiast kontuzjowani Frenkie de Jong, Pedri czy Sergi Roberto, ale przewiduje się, że będę już gotowi na kolejne spotkanie. Tak więc sytuacja w Barcelonie powoli wraca do normy.

Mecz Katalończyków z Realem odbędzie się już w sobotę o godzinie 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.