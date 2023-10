Ależ poszedł! Tak padł pierwszy gol w El Clasico! [WIDEO]

Robert Lewandowski doszedł już do siebie po kontuzji, ale nie wyszedł w pierwszym składzie w meczu przeciwko Realowi Madryt. Mimo to FC Barcelona świetnie rozpoczęła to hitowe starcie i objęła prowadzenie zaledwie po sześciu minutach. Piłkę do siatki wpakował Ilkay Gundogan. Przyczynili się do tego obrońcy Realu Madryt, którzy popełnili wielki błąd.

Screen/Twitter - https://twitter.com/CANALPLUS_SPORT/status/1718273266580631692