Tak przekonano UEFA ws. Marciniaka. Zdradzili kulisy. "Akcja trwała do dziś"

O mały włos, a Szymon Marciniak zostałby odsunięty od poprowadzenia finału Ligi Mistrzów. Wszystko przez skargę stowarzyszenia "Nigdy Więcej", które zajmuje się przeciwdziałaniem jakimkolwiek formom dyskryminacji. Organizacja uznała, że udział arbitra w spotkaniu Sławomira Mentzena, czyli jednego z liderów Konfederacji było zachowaniem, które odbiega od wszelkich standardów. Sprawą na poważnie zajęła się UEFA, a wiadomość dotarła też do zagranicznych mediów, które pisały nawet, że Polak jest "rasistą i homofobem".

REKLAMA

Zobacz wideo Sędzia opowiada o strachu: Myślałem, że nie wyjdę z tego boiska

Zbigniew Boniek interweniował w sprawie Marciniaka

Ostatecznie federacja pozwoliła poprowadzić Marciniakowi finał pomiędzy Manchesterem City oraz Interem Mediolan. Okazuje się jednak, że było to możliwe głównie dzięki wstawiennictwu... Zbigniewa Bońka. Jak informuje portal Meczyki, 1 czerwca, późnym popołudniem UEFA podjęła nawet decyzję o odsunięciu sędziego, ale wówczas do akcji wkroczył były prezes PZPN. "Za telefon chwycił Zbigniew Boniek, wiceprezydent UEFA, wstawiając się za arbitrem i lobbując, by go nie zawieszać. Akcja ratunkowa trwała aż do dziś. Swoje musiał zrobić sam Marciniak - wydając oświadczenie. Pomogło też wstawiennictwo PZPN" - czytamy.

UEFA zadzwoniła do polskiego europosła ws. Marciniaka. Chcieli wiedzieć tylko jedno

O tym, że Boniek działał w sprawie, świadczy też wpis na Twitterze. "Miłego weekendu… Spokojnie" - napisał działacz, zanim jeszcze ukazała się decyzja UEFA.

Murem za Marciniakiem stanął też PZPN oraz premier Mateusz Morawiecki. Ostatecznie udało się przekonać UEFA do niepodejmowania radykalnych działań. Federacja opublikowała nawet list nadesłany przez Marciniaka.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Współzałożyciel "Nigdy Więcej" tłumaczy: "Nikt nie kierował donosu do UEFA"

Marciniak wysłał specjalny list do UEFA

"Po głębszej refleksji stało się oczywiste, że zostałem poważnie wprowadzony w błąd i całkowicie nieświadomy prawdziwej natury wydarzenia. Nie wiedziałem, że było ono związane z polskim ruchem skrajnej prawicy. Gdybym był tego świadomy, kategorycznie odrzuciłbym zaproszenie. Ważne jest, aby zrozumieć, że wartości promowane przez ten ruch są całkowicie sprzeczne z moimi osobistymi przekonaniami i zasadami, których staram się przestrzegać w życiu. Mam wyrzuty sumienia, że mój udział mógł być z nimi sprzeczny" - tak zaczął list Marciniak.

Media donoszą, że już wkrótce sędzia weźmie sprawy w swoje ręce i złoży też pozew sądowy przeciwko stowarzyszeniu, które wystosowało oszczerstwa pod jego adresem. O finale tej sprawy przekonamy się najprawdopodobniej w najbliższych dniach.