UEFA zadzwoniła do polskiego europosła ws. Marciniaka. Chcieli wiedzieć tylko jedno

Szymon Marciniak trafił w ostatnich godzinach na pierwsze strony wszystkie mediów. W czwartek Stowarzyszenie "Nigdy Więcej", które zajmuje się przeciwdziałaniem jakichkolwiek formom dyskryminacji, złożyło na arbitra skargę za udział w konferencji Everest organizowanej przez kontrowersyjnego polityka Sławomira Mentzena.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest kolejny chętny do walki z Mamedem. "Pokonać legendę i stać się legendą"

UEFA dzwoniła do Tomasza Frankowskiego. "Zobaczymy, czy udało mi się przekonać"

Ostatecznie UEFA podjęła decyzję o tym, że Szymon Marciniak będzie sędzią finału Ligi Mistrzów. Były reprezentant Polski, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Frankowski ujawnił, że odbył rozmowę z prowadzącym sprawę szefem ds. piłkarskich w UEFA Zvonimirem Bobanem.

"Dzwonił wczoraj do mnie Zvonimir Boban z UEFA, bym go przekonał, że to jednak naiwność, a nie poglądy. Zobaczymy dziś, czy udało mi się go przekonać, by jednak to Szymon był rozjemcą spotkania City z Interem, ponieważ Anglicy naciskają na zmianę arbitra" - zakomunikował na Twitterze.

Jadczak ma piekielnie mocny apel ws. Marciniaka. "Kariera zrujnowana"

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Do całego zdarzenia odniósł się nie tak dawno również Polski Związek Piłki Nożnej. "Szymon Marciniak złożył PZPN obszerne wyjaśnienia omawianej sytuacji. Wynika z nich, że nie zna Sławomira Mentzena, ani nigdy z nim nie rozmawiał. Po rozmowie z arbitrem oraz zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym PZPN odrzuca jakiekolwiek oskarżenia skierowane w kierunku Szymona Marciniaka" - zakomunikowano w specjalnym oświadczeniu.