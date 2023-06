Zawrzało na Twitterze w sprawie Marciniaka. W jednej kwestii wszyscy mówią jednym głosem

Szymon Marciniak najprawdopodobniej nie poprowadzi finału Ligi Mistrzów. 10 czerwca w Stambule miał sędziować Manchesterowi City i Interowi Mediolan. UEFA otrzymała skargę od Stowarzyszenia "Nigdy Więcej", które zarzuciło polskiemu sędziemu, że ten wziął udział w konferencji biznesowej "Everest" organizowanej przez lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Z tego powodu federacja może cofnąć nominację Marciniakowi. Oburzenia nie kryją dziennikarze i eksperci na Twitterze. Ich zdaniem tego typu działanie byłoby sporą przesadą.

Szymon Marciniak ma problem. Nie posędziuje finału Ligi Mistrzów? "Wynaturzenie jakieś"

"Nie jestem wyborcą Mentzena. Ale jeśli Szymon Marciniak straci finał Ligi Mistrzów za ten występ na jego konferencji (nie wiecu politycznym, nie kongresie partii), będzie to nie tylko kara niewspółmierna do "winy" ale zwykłe k...stwo" - w mocnych słowach ocenił Michał Pol z "Kanału Sportowego".

"UEFA nie jest żadnym arbitrem moralności. A Marciniak nie jest rasistą ani homofobem. Choć sam pewnie dziś rozumie, że lepiej trzymać się z daleka od polityków. Życzę mu, by poprowadził finał, a po drodze skutecznie odciął się od haseł, jakie S. Mentzen wygłaszał w '5-tce". - napisał Janusz Szwertner, dziennikarz Onetu.

Zaczęło się. Na świecie już piszą, że Marciniak "popiera ksenofobiczną prawicę"

"Szymon Marciniak znalazł się w złym towarzystwie i miejscu, ale to cała akcja Nigdy Więcej to jakiś wyższy poziom abstrakcji. Wynaturzenie jakieś. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, że to się dzieje" - skomentował Żelisław Żyżyński z Canal+.

Ostre komentarze w obronie Szymona Marciniaka. "Zbiera mi się na wymiociny"

"Strach pomyśleć co będzie, jak UEFA odkryje, że pół roku temu Szymon Marciniak został zaproszony na duży event organizowany przez Katar. Ale tam chociaż piwa nie było..." - z ironią zauważył Szymon Janczyk, dziennikarz Weszło.

Posłanka Polski 2050 ostro o Marciniaku: "Bardzo się cieszę, że taka sytuacja ma miejsce"

"Absurdalny donos na Szymona Marciniaka miałby skutkować odebraniem finału Champions League? Nie dajmy się zwariować i niech UEFA nie zwariuje. Marciniak komercyjnie wystąpił, a ktoś próbuje mu przyszyć łatkę rasisty. Lodu!" - grzmiał Roman Kołtoń z kanału "Prawda Futbolu".

"Zbiera mi się na wymiociny, gdy myślę, jak trzeba mieć poryty łeb, żeby zgłosić jako nadużycie, uczestnictwo w evencie, organizowanym przez legalnego polityka z legalnej partii. Marciniak, jak każdy z nas, ma prawo chodzić na dowolnie wybrane przez siebie imprezy" - mocno spuentował Błażej Łukaszewski z portalu Meczyki.pl.