Seedorf bezlitośnie podsumował Xaviego i Barcelonę

Po środowym remisie 3:3 z Interem Mediolan wicemistrzowie Hiszpanii nie mają dużych szans na wyjście z grupy. Jednocześnie w poprzednich spotkaniach fazy grupowej FC Barcelona ma prawo czuć się pokrzywdzona po decyzjach sędziowskich. Dotyczy to głównie sytuacji ze spotkań z Bayernem Monachium i pierwszego meczu z Interem na San Siro. W obu przypadkach Barcelona domagała się karnego, ale żadnego nie otrzymała. Oburzenia szczególnie nie ukrywał Xavi.

"Robił to już, jako piłkarz". Seedorf krytykuje zachowanie Xaviego Hernandeza

- Barcelona narzeka na sędziego? Mają zwyczaj wywierania presji na arbitrach. Xavi robił to samo, jako zawodnik, a powinien okazywać szacunek sędziemu - oceniał Clarence Seedorf w rozmowie z Amazon Prime Italia. Legenda AC Milanu i Realu Madryt wskazywała - To część ich kultury, więc nie jestem tym zaskoczony. Narzekają na wszystko, ale to nie przynosi już efektu w erze systemu VAR.

W podobnym tonie wypowiadał się były piłkarz Interu Mediolan, Diego Milito. Argentyńczyk wygrał Ligę Mistrzów w 2010 roku, a w półfinale tamtych rozgrywek mierzył się z FC Barceloną Pepa Guardioli - To fakt, Barcelona konsekwentnie protestowała na boisku i poza nim. Nadal pamiętam ich defensorów, którzy potrafili przebiec ponad czterdzieści metrów, żeby otoczyć sędziego i wywierać na nim presję - stwierdził.

Niezależnie od tych sytuacji, Barcelona musi liczyć na cud, żeby wyjść z grupy C w Lidze Mistrzów. Teraz jednak Katalończycy nie mają czasu na rozpamiętywanie tej sprawy, bo już w niedzielę, 16 października, czeka ich El Clasico przeciwko Realowi Madryt na Santiago Bernabeu.