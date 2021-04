"Bild" grzmi: Reakcje Bayernu stają się coraz dziwiniejsze. A to może oznaczać jedno

Kiedy dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić przed środowym ćwierćfinałem Ligi Mistrzów dostał w Sky pytanie o to, czy nie powinien jednocześnie skupić się na szukaniu nowego trenera, najpierw się zawahał - zauważa Bild. - Na razie skupiamy się na meczu - odpowiedział po chwili. Zresztą takich wymijających odpowiedzi - jak zauważają niemieccy dziennikarze - jest w ostatnich tygodniach w Bayernie mnóstwo. A większość dotyczy właśnie Hansiego Flicka, który też unika jasnych deklaracji na temat swojej przyszłości.

Narasta konflikt w Bayernie Monachium?

Ucinanie spekulacji nie wychodzi Bayernowi najlepiej. A te się pojawiają, bo odkąd wiadomo, że Joachim Loew latem po mistrzostwach Europy pożegna się z posadą selekcjonera reprezentacji Niemiec, trwają poszukiwania jego następcy. Najczęściej wymienia się właśnie nazwisko Flicka. Pytania o przyszłość trenera Bayernu padają niemal przy każdej okazji do władz klubu, a ich "reakcje stają się coraz dziwniejsze" - czytamy w Bildzie, który przypomina, że niedawno o przyszłość Flicka zapytany został też członek zarządu Oliver Khan i on też odpowiedział wymijająco, że teraz koncentrują się tylko na tym sezonie.

Kontrakt Flicka jest co prawda ważny do końca sezonu 2022/23, ale Bild nie ma pewności, czy 56-letni szkoleniowiec go wypełni. Tym bardziej że o konflikcie trenera z dyrektorem sportowym niemieckie rozpisują się od dłuższego czasu. Sam Flick też w rozmowach z dziennikarzami nie ukrywa, że latem chciałby wzmocnień, ale jego koncepcja przebudowy drużyny nie do końca pokrywa się z tą Salihamidzicia. Ten ma pomijać go w procesie decyzyjnym. I to na tyle - jak ostatnio pisał Bild - że Flick miał kilka tygodni temu podczas wspólnej podróży autokarem powiedzieć do Salihamidzicia, by stulił pysk (więcej tutaj).

W środę Bayern w pierwszym ćwierćfinałowym meczu przegrał z PSG na Allianz Arenie 2:3. Rewanż we wtorek w Paryżu. Wszystko wskazuje, że znowu bez Roberta Lewandowskiego, który wrócił do Monachium ze zgrupowania reprezentacji Polski z kontuzją kolana. I sam powiedział w rozmowie Sky - co prawda przed środowym meczem, a więc jeszcze nie znając wyniku - że jego występ w rewanżu z PSG jest wykluczony.