"Stul pysk". Wielka kłótnia w Bayernie Monachium. "Bild" ujawnia

O tym, że stosunki pomiędzy Flickiem a Salihamidziciem pozostają napięte, "Bild" informował już kilka dni temu. Zarzewiem konfliktu są transfery przeprowadzane do klubu. Flick ma czuć się pomijany w procesie decyzyjnym i w rewanżu nie stawia na piłkarzy, których do zespołu sprowadził Salihamidzić. Niemieccy dziennikarze sugerują nawet, że Hansi Flick może odejść z klubu po sezonie, właśnie na skutek tego konfliktu.

Konfliktu, który jak się wydaje, jest już bardzo głęboki. "Bild" informuje o sytuacji, do której miało dojść kilka tygodni temu w autokarze, którym podróżowali Flick i Salihamidzić. W pewnym momencie, Flick zirytowany tym, co mówił Hasan Salihamidzić, miał powiedzieć do niego "stul pysk".

Obaj zainteresowani nie skomentowali tej sytuacji, aczkolwiek na konferencji prasowej po meczu Bayernu z Lazio odniósł się do niej szkoleniowiec Bayernu. Z jego słów wynika, że obaj panowie przynajmniej na razie się pogodzili. – Porozmawialiśmy i wyjaśniliśmy sobie wszystko. Każdy z nas działa w interesie klubu. Z optymizmem patrzymy w przyszłość – powiedział trener, jednocześnie nie zaprzeczając, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce.

Na razie konflikt obu ważnych dla klubu postaci nie wpływa na formę drużyny. Bayern Monachium pokonał Lazio w dwumeczu i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Natomiast w lidze jest liderem z czterema punktami przewagi nad drugim RB Lipsk.