Miroslav Klose wybrał lepszego z pary Lewandowski - Immobile. Zero wątpliwości

Miroslav Klose, najskuteczniejszy piłkarz w historii mundiali (zdobył aż 16 bramek na czterech różnych turniejach), w latach 2007-11 rozegrał dla Bayernu Monachium 150 meczów. Następnie przez pięć lat reprezentował Lazio, gdzie zakończył karierę. Od maja 2020 roku jest jednym z asystentów Hansiego Flicka. "Kicker" poprosił więc 137-krotnego reprezentanta Niemiec o wskazanie faworyta w starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

I choć z Lazio nie zagrają Douglas Costa, Serge Gnabry, Thomas Mueller, Benjamin Pavard czy Courentin Tolisso, to mistrzowie Niemiec pozostają faworytem.

- Bayern ma większe szanse na awans, ale nie jest aż tak wyraźnym faworytem, gdy spojrzymy na wszystkie absencje w kadrze Flicka. Najważniejsze jest to, byśmy grali swoją piłkę i naciskali na Lazio tak jak w drugiej połowie meczu z Eintrachtem [przegranym 1:2 - red]. Nasz wysoki pressing jest kluczowy, bo włoskie drużyny nie są przyzwyczajone do takiej agresywnej piłki. Słabością Lazio jest obrona, ale trzeba uważać na ich możliwości w ataku. Warto wyróżnić Luisa Alberto czy Sergeja Milinkovicia Savicia w pomocy. Rzymianie mają także szybkich wahadłowych: Manuela Lazzariego i Adama Marusicia. W kadrze nie brakuje im doświadczonych graczy, jak Pepe Reina, Senad Lulić i Stefan Radu. Największym zagrożeniem będzie jednak Ciro Immobile - powiedział Klose na łamach "Kickera".

Lewandowski kontra Immobile

Wielu kibiców patrzy na spotkanie Bayernu z Lazio przez pryzmat starcia dwóch świetnych napastników. W sezonie 2019/20 skuteczniejszy okazał się Włoch, który zgarnął Złotego Buta. Jednak w obecnym sezonie Immobile ma 19 goli (14 w Serie A i 5 w Lidze Mistrzów), a Robert Lewandowski już 31, w tym 26 w Bundeslidze).

- Kto jest lepszy? Lewandowskiego widzę na co dzień na treningach, mogę więc go dokładniej ocenić. Uważam, że Robert jest lepszy. To piłkarz kompletny, który jest odniesieniem dla każdego napastnika na świecie. Ale Immobile to też świetny napastnik. Potrzebuje niewielu okazji, by zdobywać bramki. Potrafi strzelać gole prawą i lewą nogą, jest także groźny w powietrzu - analizował Klose.

Bayern zmierzy się z Lazio we wtorek w Rzymie. Bawarczycy złapali ostatnio zadyszkę, bo najpierw zremisowali z Arminią Bielefeld 3:3, a w sobotę ulegli Eintrachtowi 1:2.