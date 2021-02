Ronaldo nie pasuje Pirlo? Cassano widzi problem. "Zawsze to powtarzałem"

Juventus nie zdołał wygrać w meczu wyjazdowym w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Porto. Bramki dla wicelidera ligi portugalskiej zdobywali odpowiednio Mehdi Taremi oraz Moussa Marega. Dla Juventusu gola w 82. minucie, po asyście Adriena Rabiota, strzelił Federico Chiesa. Mecz rewanżowy na Allianz Stadium odbędzie się 9 marca 2021 roku o godzinie 21:00.

Zobacz wideo Juventus - Roma 2:0. Ronaldo na 1:0 [ELEVEN SPORTS]

Ronaldo nie pasuje do taktyki Pirlo? Antonio Cassano podjął się analizy

Były piłkarz Realu Madryt czy Romy, Antonio Cassano, wziął udział w transmisji na żywo "Bobo TV", organizowanej przez Christiana Vieriego. Cassano zwrócił uwagę na bardzo słaby występ Cristiano Ronaldo. – Zawsze to powtarzałem, mimo tego, że Ronaldo jest fenomenem i strzela wiele goli, to ma problemy, aby odnaleźć się w taktyce Andrei Pirlo. Strzela gola na mecz, to prawda, ale często jego pomysł na grę koliduje z pomysłem gry trenera. Cristiano zawsze był trochę samolubny - to gracz, który woli sam strzelać gole, a reszta kolegów go nie obchodzi. Mijają lata i Ronaldo częściej ma z tym problemy. Juventus stara się zmienić jego podejście i dostosować styl gry pod jego jakość – mówi Antonio Cassano.

38-latek zwraca także uwagę na mentalność Juventusu i to, z czym musi się zmagać klub po kupieniu Ronaldo. – Paradoks tej sytuacji polega na tym, że Juventus kupił zawodnika, który wygrał pięć razy Ligę Mistrzów, a ma z nim trudności. Tak się dzieje, bo za Sarriego Juventus chciał grać zupełnie inaczej, niż jak grał do tej pory, jak nas przyzwyczaił. On nie ma czasu, żeby czekać na trenera, oczekuje wyników. Juventus chce wszystkiego od razu, dla niego ważne jest wygrywanie, a nie styl, w jakim to robi – dodał były piłkarz.

Juventus w 23. kolejce Serie A zmierzy się z tegorocznym beniaminkiem, FC Crotone. Obecnie mistrz Włoch zajmuje 4. miejsce w tabeli z 42 punktami. Prowadzi Inter Mediolan, który po wygranej z Lazio (3:1) ma na koncie 50 "oczek".