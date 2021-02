Włosi jednym słowem określili występ Ronaldo. Portugalczyk w ogniu krytyki

Ronaldo nie przyzwyczaił do kiepskich występów w Lidze Mistrzów, jednak tym razem dostosował się do poziomu kolegów z zespołu. Przez cały mecz praktycznie nie stworzył żadnej groźnej sytuacji. Włoskie media surowo oceniły Portugalczyka, który miał prowadzić zespół do zwycięstwa w całych rozgrywkach.

Słaby mecz gwiazdy Juventusu znalazł odzwierciedlenie w ocenach po meczu. "La Gazzetta dello Sport" wystawiła mu notę 4,5. Gorzej został oceniony jedynie Bentancur. Taką samą ocenę Ronaldo otrzymał od serwisu calciomerato.com. – Do odnotowania po pierwszej połowie był tylko jego krzyk po kopnięciu. W drugiej części kilka oznak zniecierpliwienia i protesty w końcówce meczu, kiedy domagał się karnego – czytamy.

Ronaldo był "duchem"

Taką samą ocenę wystawił tuttomercatoweb.com. Przypomniano słynną bramkę Portugalczyka, kiedy grał przeciwko Porto jeszcze w barwach Manchesteru United. Dziennikarze zauważają, że teraz na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za zespół w rewanżu. - Oprócz domagania się karnego zrobił za mało – napisano. Również na 4,5 Ronaldo został oceniony przez portal stadionews.it. "La Stampa" nazwała niewidocznego w tym meczu Portugalczyka "duchem".

To samo napisano w Corriere dello Sport. – Nawet w swojej ojczyźnie, gdzie napisał swoją historię, pozostał duchem. Dodano, że Portugalczyk wygląda świetnie, kiedy tak samo gra cały zespół, jednak kiedy Juventusowi nie idzie, to i gwiazdor wypada blado. Tylko odrobinę lepiej ocenił go goal.com. Przy nocie 5 czytamy – Mówiąc eufemistycznie, skomplikowany wieczór.

Juventus mimo kiepskiego meczu nadal ma szanse na awans do ćwierćfinału. Wystarczy pokonać rywala 1:0 w rewanżu w Turynie. Fani Juventusu z pewnością mają w pamięci dwumecz z Atletico Madryt sprzed niemal dwóch lat, kiedy to podopieczni Simeone ograli Włochów 2:0 w pierwszym spotkaniu. W drugim jednak Ronaldo popisał się hat-trickiem i wprowadził Juventus do ćwierćfinału. Rewanżowy mecz z Porto odbędzie się 9 marca.