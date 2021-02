Kolejne kłopoty UEFA. Trwa poszukiwanie neutralnego stadionu dla drugiego meczu LM

Pandemia koronawirusa nie przestaje torpedować rozgrywek sportowych. Problemy mogą mieć drużyny występujące w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W czwartek opisywaliśmy kłopoty RB Lipsk z organizacją meczu z Liverpoolem, natomiast w piątek dowiedzieliśmy się, że trudności mogą mieć też działacze Atletico Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Milik zdobył pierwszego gola dla Marsylii. "Jego obecność zaskoczyła realizatorów"

Atletico już szuka planu B. Mecz z Chelsea nie odbędzie się na Wanda Metropolitano?

Hiszpanie od świąt Bożego Narodzenia mają ograniczony ruch z Wielką Brytanią. Obostrzenia były przedłużane już trzykrotnie. W obecnej formie obowiązywać mają do 17 lutego, jednak wiele wskazuje na to, że zostaną przedłużone, przez co obejmą też planowany na 23 lutego mecz Atletico z Chelsea.

Nawet nie ukrywają chęci sprowadzenia Messiego. Barcelona ma już dość

Jak podają hiszpańskie media, madrytczycy szukają już alternatywnego stadionu na wypadek, gdyby nie mogli podjąć Chelsea na Wanda Metropolitano. Neutralny obiekt musiałby znajdować się w kraju, w którym wpuszczani są podróżni z Hiszpanii i Anglii i w którym nie ma obowiązku kwarantanny. Innymi rozwiązaniami mogą być zamiana kolejności rozgrywania meczów czy przełożenie spotkania, choć o to byłoby niezmiernie trudno. Kalendarz Rojiblancos jest bardzo napięty i pierwszy wolny termin znajdziemy dopiero w ostatnim tygodniu marca. Niedługo później, bo na początku kwietnia, odbyć się mają już spotkania ćwierćfinałowe.

Zgodnie z aneksem K, jaki UEFA dołożyła do regulaminu Champions League, kluby mają czas do 8 lutego, by poinformować o problemach związanych z organizacją pierwszych meczów 1/8 finału. Na gospodarzu spoczywa obowiązek znalezienia alternatywnego stadionu. Jeśli spotkania nie uda się rozegrać, przyznany zostanie walkower.

Atletico rozgrywa świetny sezon, ale kłopotów mu nie brakuje

Konieczność rozegrania meczu z Chelsea poza Wanda Metropolitano byłaby kolejnym problemem dla Diego Simeone. Choć jego zespół jest liderem LaLiga i gra świetnie, to w tym sezonie musi zmagać się z licznymi problemami. W tym momencie aż czterech piłkarzy pauzuje z powodu zakażenia koronawirusem, zawieszony jest Kieran Trippier, a do tego dochodziły np. kłopoty pogodowe, gdy mecz z Sevillą trzeba było przełożyć ze względu na burzę śnieżną Filomena, która sparaliżowała Hiszpanię.