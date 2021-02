Koronawirus torpeduje piłkarską Ligę Mistrzów. UEFA musi podjąć istotną decyzję

Zwycięzca Champions League z 2019 roku w pierwszym spotkaniu 1/8 finału tego sezonu miał zmierzyć się z aktualnym wiceliderem Bundesligi - RB Lipsk. Pojedynek ten miał odbyć się w Niemczech, we wtorek 16 lutego.

Co zrobi UEFA? Zamieni gospodarza?

Anglicy tego dnia mieli zaplanowany lot do Niemiec. Teraz jednak ta podróż stanęła pod dużym znakiem zapytania z powodu pandemii koronawirusa. Niemiecki rząd zakazał bowiem lotów z Wielkiej Brytanii do Niemiec. Zakaz ten ma obowiązywać do 17 lutego, czyli dzień po planowanym terminie spotkania.

Co się teraz stanie? UEFA może nakazać rozegranie pojedynku na neutralnym stadionie lub zamienić gospodarza (rewanż zaplanowany jest na 10 marca w Liverpoolu). I to drugie rozwiązanie wydaje się najbardziej prawdopodobne.

W grę wchodzi pewnie również, by UEFA poprosiła niemieckie władze o wyjątkowe zezwolenie na lot z Anglii.

Liverpool podobny problem miał również w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy Anglicy wyjazdowy mecz Ligi Mistrzów z duńskim FC Midtjylland mieli odbyć na stadionie w Dortmundzie, ze względu na restrykcyjne przepisy sanitarne, zgodnie z którymi, po powrocie do Anglii piłkarze Liverpoolu musieliby się poddać kwarantannie.

Ostatecznie jednak brytyjski rząd zdecydował, że profesjonalni sportowcy po powrocie z Danii nie będą musieli poddawać się kwarantannie.