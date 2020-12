Kieran Trippier zawieszony na 10 tygodni! Poważny problem Atletico Madryt

Kieran Trippier został zawodnikiem Atletico Madryt latem zeszłego roku i to właśnie tego okresu dotyczy sprawa, przez którą Anglik został skazany. W lipcu minionego roku Anglik miał przekazywać bratu informacje o zmianie klubu, a otoczenie piłkarza wykorzystało to u bukmachera, stawiając pieniądze na zakłady dotyczące nowego pracodawcy zawodnika. Tego robić oczywiście nie można.

"Członek FA nie może obstawiać zakładów bezpośrednio ani pośrednio, ani instruować, zezwalać, czy umożliwiać żadnej osobie obstawiania wyniku lub jakiegokolwiek innego aspektu związanego z meczem lub zawodami piłkarskimi. Dotyczy to też wszelkich innych kwestii związanych z piłką nożną w dowolnym miejscu na świecie" - czytamy w przepisach angielskiej federacji piłkarskiej.

W trakcie przesłuchania były piłkarz Tottenhamu zaprzeczył siedmiu oskarżeniom, a cztery z nich mu udowodniono.

Trippier zawieszony

W środę po południu Trippier został zawieszony przez Angielską Federację Piłkarską na 10 tygodni oraz nałożono na niego grzywnę w wysokości 70 tys. funtów. Kara wchodzi w życie od razu, co oznacza, że Trippier opuści 12 meczów Atletico, w tym pierwsze spotkanie przeciwko Chelsea w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Anglik będzie mógł jednak zagrać w zaplanowanych na 7 marca derbach Madrytu.

30-letni obrońca jest podstawowym piłkarzem Atletico w tym sezonie. W obecnych rozgrywkach zagrał łącznie w 19 meczach, w każdym od pierwszej do ostatniej minuty. Zaliczył w nich cztery asysty.

Trippier jest wychowankiem Manchesteru City, z którego odszedł w 2012 roku do Burnley. Trzy lata później przeniósł się do Tottenhamu, z którym zagrał w finale Ligi Mistrzów. 30-latek ma na koncie 25 występów w reprezentacji Anglii i jednego gola. Strzelił go w przegranym półfinale mistrzostw świata w Rosji w meczu z Chorwacją (1:2).