Liverpool nie zostanie wpuszczony na mecz Ligi Mistrzów! Kuriozalna sytuacja. Lipsk wstawił się za rywalami

Zwycięzca Ligi Mistrzów z 2019 roku w pierwszym spotkaniu 1/8 finału tego sezonu miał zmierzyć się z aktualnym wiceliderem Bundesligi - RB Lipsk. Pojedynek ten miał odbyć się w Niemczech, we wtorek 16 lutego. Anglicy tego dnia mieli zaplanowany lot do Niemiec. Teraz jednak ta podróż stanęła pod dużym znakiem zapytania z powodu pandemii koronawirusa. Niemiecki rząd zakazał bowiem lotów z Wielkiej Brytanii do Niemiec. Zakaz ten ma obowiązywać do 17 lutego, czyli dzień po planowanym terminie spotkania.

Koronawirus torpeduje piłkarską Ligę Mistrzów. UEFA musi podjąć istotną decyzję

Liverpool nie dostał zgody na przylot

Jak informuje agencja AFP, Lipsk wystąpił do niemieckich władz, aby pomóc Liverpoolowi w uzyskaniu pozwolenia na przylot do Niemiec. To zostało jednak źle przyjęte w Niemczech. Wiele osób jest zdania, że w czasach pandemii, zasady powinno być takie same dla wszystkich. Tym samym Liverpool nie otrzymał zgody na przylot na mecz do Lipska.

Co się teraz stanie? UEFA może nakazać rozegranie pojedynku na neutralnym stadionie lub zamienić gospodarza (rewanż zaplanowany jest na 10 marca w Liverpoolu). I to drugie rozwiązanie wydaje się najbardziej prawdopodobne.