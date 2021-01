Polsat może stracić Ligę Mistrzów! Marian Kmita: To będzie ciężki bój

Już od sezonu 2018/19 rozgrywki piłkarskiej Ligi Mistrzów są pokazywane w Polsacie. Mecze można oglądać w specjalnych zakodowanych kanałach. Widzowie mają możliwość obejrzenia wszystkich spotkań. Dodatkowo, jeden mecz kolejki pokazywany jest w TVP, której Polsat sprzedał sublicencję. Kto pokaże Ligę Mistrzów w nowym sezonie?

- Wkrótce będziemy mieli wyścig o prawa na kolejne trzy lata do Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Ten bój będzie ciężki, bo pojawił się nowy gracz ze Skandynawii [Nordic Entertainment Group], który kupił już Bundesligę i podobno ma ochotę także na Ligę Mistrzów. Pewne jest też to, że to będzie spory wydatek finansowy. Na koniec lutego będziemy wiedzieć, gdzie będzie pokazywana Liga Mistrzów od sezonu 2021/22. To będzie ważne wydarzenie - powiedział Marian Kmita w rozmowie z serwisem "Wirtualne Media".

Kmita: Mamy bardzo bogate portfolio

Dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat jest zadowolony z obecnej sytuacji Polsatu. - Udało się nam np. bez szwanku obsłużyć Ligę Mistrzów, mecze piłkarskiej reprezentacji Polski, ligę siatkarską i koszykarską. Załoga się sprawdziła. W trudnym roku udźwignęła wszystko co nas spadło. A to nie było proste. (...) Pandemia kiedyś minie, a my aż do roku 2028 mamy bardzo bogate portfolio praw telewizyjnych do wydarzeń z kilkunastu dyscyplin sportu, m.in. takich jak piłka nożna, siatkówka, tenis czy koszykówka. Przez ponad dwadzieścia lat pracy na rzecz Polsatu Sport wypracowaliśmy sobie świetne relacje z kilkunastoma federacjami krajowymi i zagranicznymi. To dzisiaj procentuje dodatkową wiedzą i doświadczeniem, ale i osobistymi kontaktami z najważniejszymi osobami w świecie sportu - powiedział Kmita.

Przed sezonem 2018/19 Ligę Mistrzów pokazywała stacja Canal Plus.

Jak informuje portal meczyki.pl, UEFA miała w poniedziałek debatować nad nowym formatem rozgrywek Ligi Mistrzów. Na czym miałby polegać? - Najprawdopodobniej czeka nas kompletna rewolucja i tzw. "Model Szwajcarski" - więcej meczów bez fazy grupowej - czytamy w artykule.

