Najpierw potężna przesłanie, a potem grad goli w meczu Ligi Mistrzów w Paryżu

W 14. minucie wtorkowego meczu Pierre Webo, asystent trenera Basaksehir, został wyrzucony z boiska. Wtedy doszło do ogromnego zamieszania przy linii bocznej. Szkoleniowiec oskarżył czwartego sędziego spotkania Rumuna Sebastiana Coltescu o nazwanie go "czarnym" ("negru" w języku rumuńskim) i rasizm. Zarzuty asystenta potwierdziło zresztą opublikowane później nagranie wideo, na którym dokładnie słychać, co powiedział arbiter: - Ten "negru", tam! Podejdź i sprawdź, kim jest. To ten "negru" na ławce - powiedział Coltescu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jak zobaczyłem twarz Kloppa, zrobiło mi się smutno" [SEKCJA PIŁKARSKA #74]

Mecz po tym incydencie przerwano, a piłkarze Baseksehir odmówili ponownego wyjścia na boisko. Ostatecznie zgodzili się na dokończenie spotkania następnego dnia już z innym składem sędziowskim. Nim w środę starcie wznowiono, podczas odgrywania hymnu Ligi Mistrzów piłkarze obu ekip uklęknęli na boisku na jednym kolanie. To symbol walki z rasizmem, który zapoczątkował gracz NFL Colin Kaepernick, a który później wielokrotnie był powtarzany przez sportowców wspierających akcję "Black Lives Matter". Na stadionie Parc des Princes w środę pojawiły się również transparenty z herbami obu klubów oraz hasłami potępiającymi rasizm w piłce nożnej.

Francuskie media o kulisach skandalu w Lidze Mistrzów. Sędzia odebrał telefon od dziennikarza

Popisowa gra Neymara i Mbappe

Ostatecznie PSG pokonało Basaksehir 5:1 i awansowało do fazy pucharowej LM z 1. miejsca w grupie. Bramki dla paryżan zdobyli Neymar (trzy) i Kylian Mbappe (dwie). Zespół z Turcji odpowiedział jedynie trafieniem Mehmeta Topala. Z grupy D do 1/8 finału przeszedł także zespół RB Lipsk (2. miejsce). Trzeci Manchester United zagra na wiosnę w Lidze Europy, natomiast Basaksehir zakończyło swój udział w tym sezonie europejskich pucharów.