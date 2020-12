Wojciech Szczęsny pokazał, jak cieszy się Juventus. "Wielcy"

W tym spotkaniu oczy kibiców zwrócone były na ponowną rywalizację w jednym spotkaniu Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. Ostatecznie to Portugalczyk wypadł zdecydowanie lepiej, strzelając dwa gole z rzutów karnych, co przyczyniło się do wygranej Juventusu (3:0). Kibiców przed meczem zdziwił brak w pierwszym składzie Wojciecha Szczęsnego, którego zastąpił Gianluigi Buffon.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jak zobaczyłem twarz Kloppa, zrobiło mi się smutno" [SEKCJA PIŁKARSKA #74]

Wojciech Szczęsny pochwalił się radosnym momentem z kolegami z drużyny. Pewne zwycięstwo Juventusu

Na zdjęciu opublikowanym przez Wojciecha Szczęsnego z szatni widać, że brak gry w ostatnim meczu nie przeszkodził mu w okazaniu radości z wygranej. Reprezentant Polski został zastąpiony przez Buffona, jednak w poprzednich spotkaniach to on pełnił rolę pierwszego bramkarza. Ostatecznie Juventus zakończył fazę grupową Ligi Mistrzów na pierwszym miejscu w tabeli z 15 punktami na koncie. Wojciech Szczęsny rozegrał pięć z sześciu możliwych meczów w europejskich pucharach wpuszczając pięć goli oraz dwukrotnie zachowując czyste konto.

Piłkarze Juventusu wyśmiali trenera Barcelony w trakcie meczu Ligi Mistrzów [WIDEO]

Zespół! Barcelona 0-3 Juventus!!

- podpisał zdjęcie polski bramkarz.

Pod zdjęciem Polaka kibice pogratulowali Juventusowi zwycięstwa, zwracając uwagę także na Szczęsnego. "To teraz już dwóch Polaków pokonało Barcelonę", "Wielcy! Najlepszy mecz ostatnich dwóch lat!", "Niesamowici!" - to tylko część z komentarzy opublikowanych przez kibiców nie tylko z Polski.

Gdzie ta magia i dawny blask?! Mina Leo Messiego mówiła wszystko

Dla Juventusu była to również ważna wygrana ze względu na niemoc, która towarzyszyła Włochom w meczach z FC Barceloną od 2017 roku. W poprzednich czterech meczach Ligi Mistrzów FC Barcelona dwukrotnie wygrywała (3:0 oraz 2:0 - w pierwszym meczu tegorocznej edycji), a dwa spotkania zakończyły się remisem.