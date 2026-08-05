Nowe wieści ws. hitowego transferu do Legii Warszawa

Legia Warszawa bardzo dobrze rozpoczęła sezon 2026/2027. Drużyna prowadzona przez trenera Marka Papszuna odniosła dwa zwycięstwa - najpierw na wyjeździe 1:0 (0:0) z Pogonią Szczecin, a potem przed własną publicznością 3:1 (1:1) z Zagłębiem Lubin.

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Nowe wieści ws. transferu do Legii Warszawa

Działacze z Warszawy cały czas jednak szukają wzmocnień, zwłaszcza w ofensywie. Od kilku miesięcy z Legią Warszawa łączony jest Jan Kuchta ze Sparty Praga. To 29-letni napastnik, który w poprzednim sezonie miał bilans: 45 meczów, 15 bramek i 11 asyst. Serwis infotbal.cz informował, że Kuchta może trafić do Legii Warszawa.

Teraz nowe wieści w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

"Jan Kuchta w Legii Warszawa? Transfer nie jest przesądzony, ale rozmowy są zaawansowane. Przedstawiciele napastnika rozmawiają też z innymi klubami, jednak Legia jest zdeterminowana, żeby pozyskać zawodnika Sparty Praga. Prawdopodobieństwo, że się uda, jest wysokie. W czwartek powinno być wiadomo więcej" - napisał Tomasz Włodarczyk w serwisie X.

Kuchta ostatnio nie trenował z pierwszą drużyną Sparty.

"W ostatnich dniach Kuchta nie trenował z seniorskim zespołem Sparty i utrzymywał rytm treningowy z drużyną rezerw. Na razie nie wiadomo, na jakiej zasadzie miałby zostać przeprowadzony transfer Kuchty do Legii" - pisał Aleksander Bernard ze Sport.pl.

Legia Warszawa byłaby trzecim zagranicznym klubem Kuchty w karierze. Wcześniej występował on w barwach rosyjskiego Lokomotiwu Moskwa (2022-2023) oraz duńskiego klubu Midtjylland (2024-2025). Kuchta zagrał też 31 meczów dla reprezentacji Czech i zdobył trzy bramki.

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W ataku Legii na razie są Mileta Rajović, Łukasz Zjawiński, Rafał Adamski oraz Antonio Colak. Wszystko jednak wskazuje na to, że ten ostatni opuści stolicę.

Legia Warszawa w sobotę w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy zagra na wyjeździe z Koroną Kielce. Początek meczu o godz. 20.15, relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.