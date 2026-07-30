W Widzewie nadchodzi kolejna rewolucja. Oto plan Dobrzyckiego

Robert Dobrzycki wszedł z drzwiami i futryną do Widzewa Łódź, zostając większościowym udziałowcem tego klubu. Biznesmen wydał rekordowe pieniądze na transfery w skali naszej ligi (prawie 23 mln euro), a w poprzednim sezonie Widzew walczył do samego końca o utrzymanie w Ekstraklasie. Teraz Widzew wydał "zaledwie" 1,5 mln euro na transfery Karola Świderskiego z Panathinaikosu Ateny i Mario Garcii z Racingu Santander. - Najmocniej nauczyłem się, że nie można zrobić w ciągu roku czegoś, co zajmuje kilka lat - przekazał Dobrzycki w jednym z wywiadów.

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Kolejna rewolucja w Widzewie. "Nie kasa, nie jakieś fanaberie"

Łukasz Olkowicz i Piotr Wołosik poinformowali w podcaście "Ofensywni" w "Przeglądzie Sportowym Onet", że w Widzewie dojdzie do kolejnej rewolucji. Tym razem chodzi o podejście do kontraktów dla piłkarzy, a konkretniej o nieprzepłacanie zawodników.

- Chcą tych piłkarzy, którzy rzeczywiście chcą być w Widzewie. Nie kasa, nie jakieś fanaberie, tylko przekonanie do tego projektu. Dlatego nie żałowali Osmana Bukariego, choć latem go odbudowali. Zaczął się lepiej czuć w Widzewie. Oni nie chcą już takich piłkarzy. Tak był budowany Widzew, że tacy zawodnicy w nim są - powiedział Olkowicz.

Pewnym problemem dla Widzewa może być sytuacja z Andim Zeqirim. Szwajcar ma ważny kontrakt do czerwca 2029 r. i nie zamierza odchodzić z klubu, bo do końca kontraktu może zainkasować aż 4,5 mln euro.

- Ileś miesięcy temu usłyszałem z bardzo wiarygodnego źródła, że Zeqiri powiedział, że za nic nie ruszy się z Łodzi, bo ma taką pensję, że skrajnie nie opłaca mu się odchodzić. Niczego nie będzie szukał - tłumaczył Wołosik. - Dlatego, żeby zrozumieć koncepcję Widzewa: on nie chce już podpisywać takich kontraktów. Mario Garcię sprowadzono za dużo, dużo mniejsze pieniądze. Ale najpierw trzeba poczyścić te kontrakty - podsumował Olkowicz.

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Warto dodać, że doszło też do rewolucji w pionie sportowym Widzewa. W klubie nie pracują już Dariusz Adamczuk i Piotr Burlikowski, odpowiednio pełnomocnik zarządu ds. sportu i dyrektor ds. pionu sportowego. Następcą Burlikowskiego został Łukasz Masłowski, natomiast funkcję dyrektora sportowego objął Artur Płatek. Z kolei Piotr Kosiorowski, były dyrektor sportowy Polonii Warszawa, został dyrektorem ds. rekrutacji.

Widzew rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy od remisu 2:2 z Motorem Lublin. W drugiej kolejce łodzianie zagrają na wyjeździe z Wisłą Płock. To spotkanie odbędzie się w piątek o godz. 18:00.