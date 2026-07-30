Górnik Zabrze walczył zaciekle o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zespół Michala Gasparika przegrał 0:1 z Fenerbahce Stambuł na wyjeździe. Potem Górnik przegrywał 0:1 u siebie po golu Andersona Taliski z rzutu karnego, ale jeszcze przed końcem pierwszej połowy Michal Sacek doprowadził do wyrównania. Ostatecznie nie udało się doprowadzić do dogrywki, więc Górnik "spada" do trzeciej rundy Ligi Europy, gdzie czeka go spotkanie z lepszą drużyną z pary Twente Enschede - Ferencvaros. Po pierwszym meczu bliżej awansu są Holendrzy, którzy wygrali 2:1.

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Fenerbahce doceniło walkę Górnika. "Przeciwnik wywierał na nas presję"

Turcy wypowiadali się z szacunkiem o Górniku po zakończeniu spotkania. - Dobrze przygotowaliśmy się do meczu, tak jak nasz przeciwnik. W pierwszej połowie nie graliśmy najlepiej, ale po przerwie to było zupełnie inne Fenerbahce. Górnik to dobra drużyna, a dzięki swoim kibicom do końca się nie poddawał. Gratuluję im. To była dobra walka, po której awansowaliśmy do kolejnej rundy. Niełatwo grać takie mecze. Przeciwnik wywierał na nas presję i to była dla nas dobra lekcja. Ten mecz pokazał nam, co zrobiliśmy źle, a co dobrze - mówił Ismail Kartal, trener Fenerbahce.

- Nie zaczęliśmy meczu źle, bo szybko strzeliliśmy gola. Potem cofnęliśmy się i ściągnęliśmy na siebie uwagę Górnika. Tak sobie sami utrudniliśmy mecz. Nie powinniśmy pozwolić przeciwnikowi na tyle ataków. Będziemy lepsi przy kolejnych spotkaniach - stwierdził krótko Nathan Ake, obrońca Fenerbahce.

- Nie potrafiliśmy grać tak, jak chcieliśmy. W ostatnich 20 minutach pierwszej i drugiej połowy oddaliśmy piłkę Górnikowi i popełnialiśmy bardzo prostę błędy. Graliśmy wolno, gdy posiadaliśmy piłkę. Wiedzieliśmy, że Górnik będzie grał dużo dośrodkowań, więc dobrze się na to przygotowaliśmy - podsumował Mert Gunok, czyli bramkarz wicemistrzów Turcji.

W kolejnej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Fenerbahce Stambuł zagra ze Sturmem Graz, a więc z drużyną, w której występuje Filip Rózga i Szymon Włodarczyk.

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Takie słowa dziennikarzy z Turcji o Górniku. "Przeciętna drużyna"

Jeden z tureckich dziennikarzy również docenił postawę Górnika w eliminacjach. "Górnik rozpoczął drugi mecz z entuzjazmem i ofensywną taktyką. Fenerbahce było nerwowe, ale kontrolowało grę aż do rzutu karnego. Po golu nabrało pewności siebie i grało tak, jak chciało. Polskę reprezentowała jedna z najbardziej zaciętych, agresywnych i problematycznych drużyn" - napisał Mustafa Culcu z fotomac.com.tr.

"Fenerbahce miało szczęście na samym początku meczu. Wywalczony rzut karny otworzył im drogę do awansu. Ale potem zaczęliśmy oglądać niewiarygodnie słabą grę Fenerbahce. Spadek do takiego poziomu przeciwko tak słabemu przeciwnikowi był nie do zaakceptowania" - dodaje Emre Bol z tego samego portalu. "Środek pola Fenerbahce był tak przeciętny, że pozwolił Górnikowi na przejęcie inicjatywy. Gol Sacka przywrócił zapał zarówno Górnikowi, jak i jego kibicom. Fenerbahce nie powinno być pod tak dużą presją ze strony przeciętnej drużyny, jaką jest Górnik" - podsumował Zeki Uzundurukan z Fotomac.