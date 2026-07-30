To dlatego Republika pokaże mecz Rakowa. Ujawniamy sensacyjne kulisy

W ostatnich dniach sportowe kanały TVP i Polsatu - tak jak zresztą w poprzednich latach - pokazują eliminacyjne mecze polskich klubów w europejskich pucharach. Pokazują wszystkich oprócz jednego. Według naszych ustaleń Raków Częstochowa w ogóle nie dostał od tych nadawców oferty na zakup praw, a cała sprawa ma drugie dno, o którym publicznie do tej pory się nie mówiło. Oto kulisy tego, dlaczego starcie Rakowa z maltańską La Valettą trafiły odpowiednio do Kanału Sportowego i Telewizji Republika.

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Raków bez ofert od TVP i Polsatu na eliminacje

W Sport.pl jako pierwsi informowaliśmy, gdzie będzie można zobaczyć tegoroczne mecze eliminacji europejskich pucharów w telewizji.

Duzi nadawcy podzielili się klubami walczącymi o Ligę Mistrzów. TVP podpisała umowę na domowe mecze Lecha Poznań (do III rundy eliminacji Champions League lub IV rundy Ligi Europy i Ligi Konferencji). Polsat podobną umowę zawarł z Górnikiem Zabrze. Dodatkowo Polsat pokaże też walkę Jagielloni Białystok o Ligę Europy (lub Konferencji), a TVP już pokazuje europejskie zmagania GKS (w obu przypadkach jest to umowa na spotkania domowe). Ale w tym roku w związku z awansem Polski w ligowym rankingu UEFA mamy pięć, a nie cztery kluby walczące o ligowe fazy pucharów. I jednego w powyższej wyliczance brakuje.

To, co dzieje się z tegorocznymi meczami eliminacyjnymi Rakowa Częstochowa, wzbudza zdziwienie kibiców. Spotkanie w Częstochowie z maltańską La Vallettą pokazywał nadający na YouTube Kanał Sportowy. Czwartkowy rewanż na Malcie pokaże natomiast TV Republika Plus, drugi kanał stacji stawiający na informacje i publicystykę z wyraźnie prawicowym nastawieniem. Według naszych ustaleń obaj nadawcy wykorzystali specyficzną sytuację na rynku.

W Rakowie potwierdzono nam, że przed starciem z maltańczykami klub nie dostał żadnej oferty na pokazywanie w telewizji domowego spotkania z La Vallettą. Nie było też rozmów o ewentualnych późniejszych meczach w kwalifikacjach, gdyby Raków pokonał niżej notowanego rywala (pierwszy mecz wygrał 3:1). Canal+ eliminacjami generalnie nie był zainteresowany i nie składał żadnych ofert. Nie było ich też ze strony TVP i Polsatu. Dwóch ostatnich nadawców zasugerowało nam skupienie się na pozostałych klubach i brak "zaufania biznesowego" do Rakowa.

"Brak zaufania biznesowego". Polsat i TVP w zimnych relacjach ze Szkolnikowskim

Co to oznacza i co takiego zmieniło się w ostatnim czasie? Wygląda na to, że sprawa ma drugie dno i jest związana z osobą - nowego dyrektora zarządzającego Rakowem - Marka Szkolnikowskiego.

Przypomnijmy, że w poprzednich sezonach eliminacyjne mecze ekipy z Częstochowy pokazywała i TVP Sport, i kanały Polsatu. Nadawcy dość sprawnie porozumiewali się wówczas z kierownictwem klubu lub pośrednikami praw, w przypadku spotkań wyjazdowych. Od początku roku Raków ma jednak nową osobę w funkcji dyrektora zarządzającego. To stanowisko objął Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport w latach 2016-23, a potem dyrektor ds. contentu i social mediów w serwisie Weszło.

W Rakowie miał odpowiadać za obszary marketingu, sponsoringu, komercjalizacji zasobów, zwiększania przychodów klubu. To on zajmuje się teraz również prawami do kwalifikacji europejskich pucharów. Ale tajemnicą nie są chłodne relacje Szkolnikowskiego z osobami zarządzającymi sportowymi antenami TVP i Polsatu. "Chłodne relacje" to zresztą eufemizm, bo swego czasu były dyrektor TVP Sport publikował na platformie X sporo komentarzy, ocen i krytyki działań tych podmiotów, czy też konkretnych osób.

W mediach szeroko relacjonowany był jego konflikt z szefem sportu w Polsacie Marianem Kmitą. Ten, po długim wpisie podsumowującym zakończenie pracy Szkolnikowskiego w TVP, pisał w swym felietonie: "Pan Marek w swoim pożegnaniu z TVP Sport po zasłużone i niezasłużone medale już nie wspina się na palcach, ale wręcz wdrapuje na taboret po plecach Włodzimierza Szaranowicza i Roberta Korzeniowskiego, udowadniając pośrednio, że dopiero za jego czasów to sport w TVP nabrał tempa i rozpędu".

Kmita napisał też, że były dyrektor TVP Sport "plecie egocentryczne banialuki i nie jest w stanie podziękować nikomu z imienia i nazwiska. Nawet Jackowi Kurskiemu, który Pana Marka zawodowo stworzył i, dzięki swojej niczym nieograniczonej szczodrości w wydawaniu publicznych pieniędzy, uczynił kimś."

Odpowiedź Szkolnikowskiego przyszła szybko. Czytaliśmy w niej: "Postanowiłem nie uprawiać zapasów ze świnią w błocie" (...) Zrobiłem wiele żeby przejęcie sterów było bezbolesne dla zespołu i anteny. Na tym polega klasa, coś czego panu brakuje".

Ta publiczna wymiana miała zresztą kilka odsłon.

Sporo uwag na koncie Szkolnikowskiego w serwisie X w ostatnich latach jest też wysuwanych pod adresem TVP, funkcjonującej już po zmianach na stanowiskach kierowniczych. Czytamy tam m.in o "totalnej amatorce" przy braku transmisji łączonej podczas dwóch rozgrywanych równoległe meczów Euro 2024. Są też sowa o "mądrych głowach z Woronicza", czy "samozaoraniu" przy umowach na Ligę Mistrzów. Choć dla równowagi dodajmy, że była też jednak "lekka pochwała" za drugi przetarg na te rozgrywki. Patrząc jednak na różne wpisy oraz komentarze wygłaszane już we vlogach na portalu Weszlo, narracja Szkolnikowskiego dla publicznego nadawcy nie była sprzyjająca.

Kanał Sportowy wykorzystał okazję

W takim klimacie do rozmów o tegorocznych eliminacjach pucharów między wymienionymi nadawcami i reprezentującym Raków Szkolnikowskim w ogóle nie doszło. Przez moment wydawało się, że klub może w ogóle nie zarobić na transmisji z pucharów, albo przeprowadzi ją sam na swoich mediach, co oznaczałoby koszty realizacji transmisji. Z tej sytuacji i faktu braku propozycji od telewizji, postanowił skorzystać Kanał Sportowy, który sprawnie podpisał nieco zaskakującą dla widzów i historyczną umowę na transmisję. Tak tłumaczył to w rozmowie z kanałem "Na wylot" Szkolnikowski.

"Na rynku jest duopol. Te dwa podmioty się dogadują, które kluby gdzie będą pokazywane. Będąc klubem piłkarskim, który się ceni, nie chcemy być czyimś zakładnikiem. Chcemy kreować rzeczywistość. Współpraca z Kanałem Sportowym jest właśnie po to. O ile Polsat czy TVP są w stanie zapłacić kwotę X z prawa, to z KS jesteśmy w stanie wspólnie poszukać na rynku sponsorów, znaleźć inne źródła finansowania czy wyjść z tej bańki (...) W Rakowie zawsze chcemy być pierwsi i pokazać, że jesteśmy kreatywni, budować przewagi konkurencyjne".

Na bezpośrednie pytanie czy Kanał Sportowy przebił ofertę TVP, dyrektor nie odpowiedział. A przypomnijmy, że takowej oferty nie było.

Ze Szkolnikowskim w ostatnich dniach próbowaliśmy się skontaktować kilkukrotnie. Nie odbierał telefonu, nie odpisywał na wiadomości.

Telewizja Republika skorzystała z promocji

Kanał Sportowy zrobił na transmisji dobry interes. Mecz na żywo oglądało prawie 137 tysięcy widzów. Według naszych ustaleń strony mają wrócić do rozmów o ewentualnym domowym meczu III rundy eliminacji europejskich pucharów, jeśli Raków do niej awansuje, co jest wielce prawdopodobne. No chyba, że apetyt na częstochowski futbol dalej będzie miała Telewizja Republika.

Ten nadawca też postanowił wykorzystać okazję, że wielkiej konkurencji do meczów Rakowa w tym roku nie ma i mogą one być tańsze niż zwykle. Trafiła mu się zatem promocja. Republika zakupiła prawa od gospodarza spotkania (prawdopodobnie przez pośrednika). Transmisja tego meczu w TV Republika Plus będzie zatem raczej wynikiem pomyślnej dla niej koniunktury, niż planowanym od dawna procesem. Z drugiej strony zakup meczu wpisuje się w wizję pozyskiwania sportowego widza przez nadawcę.

Już kilka miesięcy temu szefowie TV Republika zapowiadali, że chcą stawiać na sport, rozwijać taką ofertę programową i szukać okazji do nabycia mniejszych lub większych praw. TV Republika dziś nie stać, by rywalizować o transmisję do całych rozgrywek piłkarskich, ale pokazywanie pojedynczych spotkań jest czymś innym. Nie jest tajemnicą, że dyrektor programowy Michał Rachoń to fan sportu. To on m.in. ściągnął dziennikarza Łukasza Cionę z Kanału Sportowego, który wcześniej pracował też w telewizji wPolsce24. Ciona razem ze znanym wcześniej z TVP Rafałem Patyrą będą zresztą komentować mecz ze stolicy Malty. Czwartkowa transmisja będzie dostępna zarówno na antenie TV Republika Plus (dostępnym głównie w sieciach kablowych), jak i na kanale na You Tube tego nadawcy. Prawdopodobnie taki układ sprawił, że zakup licencji bez opcji transmisji w naziemnej telewizji był jeszcze tańszy.

Dodajmy też, że w październiku TV Republika zaczęła codziennie nadawać serwis informacyjny "Klub sportowy". To nie wszystko, bo przy okazji większych wydarzeń odbywają się także youtubowe relacje, podczas których dziennikarze razem z gośćmi komentują ze studia dany pojedynek. Nie pokazują obrazu z uwagi na brak praw, ale dzielą się z widzami spostrzeżeniami.

W ten sposób komentowano w TV Republika m.in. mecze NBA, reprezentacji Polski w piłce nożnej czy polskich drużyn w europejskich pucharach. Podczas mundialu podobne nagrania zbierały od 3 tys. do niemal 100 tys. wyświetleń. Część osób kpiła wówczas ze stacji, że choć zapowiadała transmisje sportowe, w rzeczywistości ogranicza się do pokazania studia i osób, które komentują rywalizację.

Teraz stacja Tomasza Sakiewicza idzie dalej, pierwszy raz pokaże spotkanie polskiej ekipy zarówno w formie audio, jak i wideo. Wcześniej można było oglądać w Republice m.in. gale MMA organizacji Strife czy mecze PKS Basket Warszawa - MKKS Siarka Tarnobrzeg o awans do drugiej ligi w koszykówce. W tym drugim przypadku było to o tyle zrozumiałe, że w drużynie Basketu gra Rachoń.