Jakub Kiwior latem zeszłego roku trafił na wypożyczenie z Arsenalu do FC Porto. W Portugalii odnalazł się błyskawicznie i miał znaczący wkład w odzyskanie mistrzostwa. Przez to zapadła decyzja o transferze definitywnym obrońcy, który już kończy wymagające przygotowania do nowego sezonu. Zdecydowanie więcej luzu w tym okresie ma jego małżonka.

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Żona Jakuba Kiwiora skradła show w Portugalii. Tak o niej piszą

Claudia Kiwior znalazła się na tapecie w Portugalii. Z jakiego powodu? Podczas plażowej imprezy Sunset do Don, która odbyła się w niedzielę 26 lipca w lokalu Ar D’Mar (Praia Canide Norte) kobieta po raz pierwszy zagrała swój set jako DJ. Gościnnie wystąpiła u boku DJ-a DonPalasa, który zza konsolety nadawał ton zabawie.

Nagranie z imprezy udostępnił na swoim portalu "Record". "Żona Kiwiora, znana jako Claudia Redhead Babe, zadebiutowała w roli DJ-ki na imprezie odbywającej się o zachodzie słońca na plaży Canide Norte w Porto. Oprócz grania muzyki Claudia zaprezentowała też twerkowanie (rodzaj tańca z wyeksponowaniem pośladków i bioder - red.), a jej występ obserwował piłkarz FC Porto" - czytamy.

Claudia Kiwior podsumowała swój debiut za konsoletą. Jakub Kiwior odpowiedział jednym słowem

Nagranie pochodzi z Instagrama kobiety, która podzieliła się swoimi odczuciami po premierowym występie. "Mój debiut za konsoletą już za mną… i przetrwałam! Nie potrafię nawet wyrazić, jak bardzo jestem szczęśliwa. A szczerze? Byłam przerażona" - zaczęła.

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Następnie porównała to ze swoimi występami twerkowymi, gdzie zdobyła już międzynarodowe uznanie. "Jeśli chodzi o taniec, czuję się pewnie. Poświęciłam na to lata – tańcząc, ucząc, występując… to mój świat. Ale (występ jako - red.) DJ-ka? To zupełnie nowa rzeczywistość. I szczerze mówiąc, nie wyobrażałam sobie piękniejszego miejsca na mój pierwszy set na żywo. Zachód słońca, ocean, wspaniali ludzie… to była czysta magia" - dodała.

"Ogromne podziękowania dla Ar D'Mar i DJ DonPalasa za zaproszenie i danie mi tej szansy. Jestem ogromnie wdzięczna! Do wszystkich moich przyjaciół: dziękuję, że mi kibicowaliście, wspieraliście mnie i we mnie wierzyliście. Jesteście najlepsi. I dziękuję każdej osobie, która była tam ze mną tego wieczoru. Wasza energia sprawiła, że to doświadczenie było niezapomniane. Życie… dziękuję, że nieustannie popychasz mnie ku nowym pomysłom, wyzwaniom i ścieżkom. Mimo strachu i wątpliwości – udało się. Szczerze mówiąc, dawno nie byłam z siebie tak dumna. Więc… kiedy kolejny raz?" - podsumowała. Na jej wpis odpowiedział choćby jej mąż. "Dumny" - napisał Jakub Kiwior, dodając emotikony niebieskiego serca i płomienia.

Niebawem to reprezentant Polski znów pojawi się na dużej scenie. W sobotę 1 sierpnia FC Porto zagra o pierwsze trofeum w sezonie - Superpuchar Portugalii. Na Estadio do Dragao podejmie Torreense, sensacyjnego zdobywcę krajowego pucharu z drugiej ligi.