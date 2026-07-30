Reprezentacja Polski na przestrzeni siedmiu lat wywalczyła medale na największych imprezach międzynarodowych. W dorobku Polaków z mistrzostw świata jest złoto (2025), dwa srebra (2018, 2019) oraz brąz (2022). Ponadto nasi reprezentanci rok temu wywalczyli tytuł najlepszej drużyny Europy.

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Norbert Jaszczak ze Złotą Piłką 2026

W maju 2026 roku Polacy pojechali do stolicy Albanii, Tirany, jako główni faworyci Euro. Po świetnej grze w fazie grupowej i komplecie trzech zwycięstw przyszła wygrana 4:1 z Gruzją w 1/8 finału. Niestety, w kolejnym etapie mistrzostw lepsi okazali się reprezentanci Kazachstanu (1:0), którzy także należą do światowej czołówki. Mistrzami Europy pierwszy raz w historii zostali Hiszpanie.

Dużo bardziej szczęśliwy dla naszych reprezentantów był wcześniejszy, światowy czempionat. W grudniu 2025 roku Biało-czerwoni w niezwykle emocjonującym spotkaniu pokonali 3:1 gospodarzy, kadrę Meksyku, i zdobyli swoje najcenniejsze trofeum. Norbert Jaszczak strzelił w finale dwa gole, jednego dołożył Dawid Linca.

Nic zatem dziwnego, że podczas gali Złotej Piłki w socca to właśnie Jaszczak odebrał główną nagrodę za rok 2025. Podobnie było zresztą 12 miesięcy wcześniej. Wtedy głównym osiągnięciem urodzonego w Zamościu zawodnika było zdobycie tytułu króla strzelców mundialu oraz Ligi Mistrzów.

"Drugi raz z rzędu zostałem wybrany najlepszym piłkarzem świata w socca. To ogromny zaszczyt i spełnienie marzeń. Przede wszystkim chcę podziękować Wam - kibicom. To dzięki Wam i dla Was każdego dnia daję z siebie wszystko. Wasze wsparcie, wiara i energia są nie do opisania. Ten sukces jest również Wasz" - zaczął swój wpis na Instagramie Norbert Jaszczak.

Polacy zdominowali tegoroczny konkurs Złotej Piłki. Tuż za zwycięzcą uplasował się bowiem kolega Jaszczaka z kadry Krystian Nowakowski, a piąte miejsce zajął Karol Bienias. Za najlepszego trenera uznano opiekuna reprezentacji Polski, Klaudiusza Hirscha.

Poza wyżej wymienionymi nagrodami, wspomniany Nowakowski dostał wyróżnienie za gola z finału Ligi Mistrzów między warszawskim EXC Mobile Ochota a Eintrachtem Berlin (2:0).

Reprezentacja Polski już niedługo stanie przed szansą obrony tytułu mistrzów świata. Mundial odbędzie się w dniach od 28 sierpnia do 6 września na placu Kennedyplatz w niemieckim Essen.