Tak Podolski potraktował piłkarzy Górnika po meczu

Smutnym dniem dla polskiej piłki okazała się środa 29 lipca i to w obu przypadkach na własnej ziemi. O ile jednak Lech Poznań totalnie się skompromitował z duńskim Aarhus GF (1:4 p.d. 3:4 w rzutach karnych), o tyle do Górnika Zabrze za odpadnięcie w wielokrotnie silniejszym na papierze Fenerbahce Stambuł nikt pretensji mieć nie będzie. Już w chwili trafienia wicemistrzów Polski na Turków było jasne, że wyeliminowanie ich to dla Zabrzan misja z gatunku prawie niemożliwych.

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Górnik zrobił, co mógł

Mimo to Górnik spisał się nadspodziewanie dobrze. W Stambule przegrał tylko 0:1, za to w rewanżu w Zabrzu nie tylko wyrównał na 1:1 po straconym golu, ale też aktywnie szukał kolejnego trafienia, dającego co najmniej dogrywkę. Nie znalazł go i odpadł, ale piłkarze wicemistrza Polski mogli zejść z boiska z podniesionymi głowami. Jakby nie patrzeć nie stracili w starciu z dużo mocniejszym rywalem gola z gry (Talisca trafiał z rzutu wolnego w Stambule i rzutu karnego w Zabrzu). Lukas Podolski po spotkaniu rewanżowym chciał dać zawodnikom jasno do zrozumienia, że jest zadowolony z tego, jak walczyli.

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Kamery Polsatu Sport uchwyciły, jak jeszcze na boisku właściciel Górnika pojawił się, by pocieszyć swoich zawodników. Chodził od piłkarza do piłkarza i przybijał piątki oraz poklepywał po plecach. Rozmawiał także z trenerem Michalem Gasparikiem oraz jego sztabem. Ile mogli, tyle zrobili i o żadnej wpadce nie może tu być mowy.

Górnika czeka teraz rywalizacja w III rundzie eliminacji do Ligi Europy. Ich rywalem będzie albo węgierski Ferencvaros, albo holenderskie Twente Enschede. Rewanżowe starcie tego dwumeczu rozpocznie się w czwartek 30 lipca o 20:30 na Węgrzech. Pierwsze spotkanie w Holandii wygrał Ferencvaros (2:1).