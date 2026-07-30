"Dramat. Kompromitacja. Koszmar całej polskiej piłki. Lech Poznań na własnym boisku roztrwonił trzybramkową przewagę przywiezioną z Danii, a jak w dogrywce wrócił na prowadzenie w dwumeczu, to również to zepsuł. Skończyło się na rzutach karnych. Wygranych przez Aarhus GF" - tak Bartosz Królikowski pisał na łamach Sport.pl o jednej z największych, o ile nie największej kompromitacji polskiego zespołu w europejskich pucharach w tej epoce.

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- W pierwszym meczu byliśmy niezwykle efektywni. Dzisiaj to oni tacy byli. Nie wiem, czy wykreowali więcej od nas, ale brakowało nam skuteczności. Mieli też świetnego bramkarza. To ogromne rozczarowanie i powinniśmy byli utrzymać przewagę - mówił Niels Frederiksen, który nie miał zamiaru nadmiernie ganić własnej drużyny.

Mielcarski widział na żywo, co robił Lech. Przemówił ws. kompromitacji

Nadmiernie ganić Lecha nie zamierzał też Grzegorz Mielcarski, który razem z Mateuszem Borkiem komentował ten mecz ze stadionu. - Pewnie też nie [nie potrafię wytłumaczyć tego, co stało się przy Bułgarskiej, przyp. red.]. W dwóch czy trzech zdaniach się nie da. Trzeba będzie ten mecz rozkładać na elementy pierwsze - zaczął w rozmowie z TVP Sport.

- Nie chciałbym się ani znęcać, ani być teraz katem Lecha, mówiąc, co zrobili źle i dlaczego. Bardziej doceniam to, co zrobił zespół rywala, który mając w składzie 17-, 18-, 19-, 20-letnich chłopców, potrafił pokazać mądrość, odpowiedzialność taktyczną, technikę użytkową, a jednocześnie przygotowanie mentalne - wyliczał.

Mielcarskiego zaskoczyło m.in. to, że mimo kontuzji i osłabień Duńczyków, które teoretycznie miały dać przewagę Lechowi, Aarhus był w stanie zaprezentować się naprawdę solidnie. Na jego tle polska drużyna wypadała bardzo słabo. I obrazu gry nie zmieniały nawet rotacje, których dokonywał szkoleniowiec. - Tylko zmianą Jagiełły pomógł Lechowi Frederiksen. Czekałem, w którym momencie Lech się przebudzi - mówił. Do przebudzenia jednak nie doszło.

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- Z piłkarskich atutów, których Lech nie mógł pokazać, to był brak szybkości w szybkich atakach, też jak siada mental, to nogi sztywnieją. Pojawia się paraliż - wyliczał Mielcarski. - Być może wynik z pierwszego meczu zakłamywał trochę obraz. Nie wierzę, że ten dystans do Duńczyków jest tak duży, natomiast w tym meczu pokazali, że zespołem byli zasłużenie lepszym - puentował komentator.

Eksperci przejechali się po Lechu. "Mokra szmata"

Litości dla Lecha nie mieli za to polscy eksperci na X. "Odechciało mi się piłki na jakiś czas. Po prostu", "Kompromitująca zapaść Lecha", "Ręce opadają", "Mokra szmata w wersji premium. Gratuluję Lechowi zagrania meczu, o którym będzie się mówić za 20 lat", "To nie jest wstyd. To jest kompromitacja", "Ale co żeśmy sobie przez tydzień pomarzyli o Lidze Mistrzów, to nasze. Niestety. Dalej te rozgrywki dla polskich klubów to tak zwana 'nie dla psa kiełbasa'" - pisali rozżaleni.

Żal był tym większy, że już żadna polska drużyna nie walczy o Ligę Mistrzów. Górnik Zabrze uległ bowiem w dwumeczu Fenerbahce Stambuł (1:2). Oba polskie zespoły zawalczą teraz w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Tam też zagra Jagiellonia Białystok.