"Dramat. Kompromitacja. Koszmar całej polskiej piłki. Lech Poznań na własnym boisku roztrwonił trzybramkową przewagę przywiezioną z Danii, a jak w dogrywce wrócił na prowadzenie w dwumeczu, to również to zepsuł. Skończyło się na rzutach karnych. Wygranych przez Aarhus GF" - tak Bartosz Królikowski pisał na łamach Sport.pl o jednej z największych, o ile nie największej kompromitacji polskiego zespołu w europejskich pucharach w tej epoce.
- W pierwszym meczu byliśmy niezwykle efektywni. Dzisiaj to oni tacy byli. Nie wiem, czy wykreowali więcej od nas, ale brakowało nam skuteczności. Mieli też świetnego bramkarza. To ogromne rozczarowanie i powinniśmy byli utrzymać przewagę - mówił Niels Frederiksen, który nie miał zamiaru nadmiernie ganić własnej drużyny.
Nadmiernie ganić Lecha nie zamierzał też Grzegorz Mielcarski, który razem z Mateuszem Borkiem komentował ten mecz ze stadionu. - Pewnie też nie [nie potrafię wytłumaczyć tego, co stało się przy Bułgarskiej, przyp. red.]. W dwóch czy trzech zdaniach się nie da. Trzeba będzie ten mecz rozkładać na elementy pierwsze - zaczął w rozmowie z TVP Sport.
- Nie chciałbym się ani znęcać, ani być teraz katem Lecha, mówiąc, co zrobili źle i dlaczego. Bardziej doceniam to, co zrobił zespół rywala, który mając w składzie 17-, 18-, 19-, 20-letnich chłopców, potrafił pokazać mądrość, odpowiedzialność taktyczną, technikę użytkową, a jednocześnie przygotowanie mentalne - wyliczał.
Mielcarskiego zaskoczyło m.in. to, że mimo kontuzji i osłabień Duńczyków, które teoretycznie miały dać przewagę Lechowi, Aarhus był w stanie zaprezentować się naprawdę solidnie. Na jego tle polska drużyna wypadała bardzo słabo. I obrazu gry nie zmieniały nawet rotacje, których dokonywał szkoleniowiec. - Tylko zmianą Jagiełły pomógł Lechowi Frederiksen. Czekałem, w którym momencie Lech się przebudzi - mówił. Do przebudzenia jednak nie doszło.
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- Z piłkarskich atutów, których Lech nie mógł pokazać, to był brak szybkości w szybkich atakach, też jak siada mental, to nogi sztywnieją. Pojawia się paraliż - wyliczał Mielcarski. - Być może wynik z pierwszego meczu zakłamywał trochę obraz. Nie wierzę, że ten dystans do Duńczyków jest tak duży, natomiast w tym meczu pokazali, że zespołem byli zasłużenie lepszym - puentował komentator.
Litości dla Lecha nie mieli za to polscy eksperci na X. "Odechciało mi się piłki na jakiś czas. Po prostu", "Kompromitująca zapaść Lecha", "Ręce opadają", "Mokra szmata w wersji premium. Gratuluję Lechowi zagrania meczu, o którym będzie się mówić za 20 lat", "To nie jest wstyd. To jest kompromitacja", "Ale co żeśmy sobie przez tydzień pomarzyli o Lidze Mistrzów, to nasze. Niestety. Dalej te rozgrywki dla polskich klubów to tak zwana 'nie dla psa kiełbasa'" - pisali rozżaleni.
Żal był tym większy, że już żadna polska drużyna nie walczy o Ligę Mistrzów. Górnik Zabrze uległ bowiem w dwumeczu Fenerbahce Stambuł (1:2). Oba polskie zespoły zawalczą teraz w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Tam też zagra Jagiellonia Białystok.