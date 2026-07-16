Temat meczu o Superpuchar Polski już od dawna pojawił się na ustach wszystkich kibiców czy ekspertów, choć niekoniecznie ze względów sportowych. Początkowo PZPN planował przenieść ten mecz ze stadionu mistrza Polski, Lecha Poznań, do Wrocławia. Ostatecznie w wyniku protestów zarówno przedstawicieli "Kolejorza", jak i zdobywcy krajowego pucharu, Górnika Zabrze, pomysł ten porzucono. Tym samym 16 lipca oba zespoły zmierzą się w stolicy Wielkopolski.

REKLAMA

Zobacz wideo

W Lechu chcą wygrać trofeum. "To ważne spotkanie"

- Dla nas to ważny mecz. Gramy o trofeum. W zeszłym sezonie przegraliśmy, więc dla nas to ważne spotkanie. Ale oczywiście także poniekąd wciąż jest elementem przygotowań do sezonu. Wciąż mamy piłkarzy, których chcemy wprowadzać do drużyny. Patrzymy na mecz z Aarhus w przyszłym tygodniu [w eliminacjach Ligi Mistrzów], ale na razie jutrzejsze starcie o Superpuchar jest najważniejsze. Jeżeli mamy okazję, chcemy zdobyć trofeum - mówił wprost na konferencji prasowej przed tym spotkaniem trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen.

Słowa Duńczyka to zaprzeczenie tego, z jaką mentalnością jeszcze rok temu podchodzili niektórzy piłkarze "Kolejorza" do walki o Superpuchar. Mowa m.in. o Robercie Gumnym, który wówczas nazwał trofeum "talerzykiem", którego nie liczy do swojego dorobku jako puchar zdobyty z Lechem.

Superpuchar podzielił Górnika. Gasparik i Janża kontrują Podolskiego

A jak to wygląda w Górniku? Cóż, wygląda na to, ze Superpuchar stał się kością niezgody. Jako pierwszy głos w sprawie meczu z Lechem zabrał Lukas Podolski, który w maju został właścicielem klubu. Były reprezentant Niemiec bagatelizuje jednak rangę tego starcia.

- Skupiamy się na meczu Ligi Mistrzów, bo to dla nas ważniejsze spotkanie niż Superpuchar. Nie wiem, jakie podejście do tego meczu ma nasz trener - czy zagramy na maxa i czy wystawi podstawową jedenastkę, bo przed nami teraz dużo grania. Myślę, że Superpuchar to fajna sprawa, ale wy też o nim zbyt wiele nie mówicie - stwierdził, cytowany przez portal Roosevelta81.pl.

- Gdybym zapytał, kto zdobył Superpuchar trzy lata temu, to chyba nikt by nie wiedział i musielibyście to sprawdzić w komórkach. To fajne trofeum, ale dla mnie nigdy nie było na tyle ważne, żebym z okazji jego zdobycia robił sobie tatuaż - dodał.

Zupełnie inaczej do tej rywalizacji podchodzi Michal Gasparik. Słowak zapisał się na kartach historii Górnika, zdobywając z klubem pierwszy Puchar Polski od 1972 roku, a także pierwsze trofeum od sezonu 1988/89. Wówczas Zabrzanie sięgnęli po jedyny Superpuchar w swojej historii. Gasparik chciałby ten sukces powtórzyć.

- Odniosę się do tego, co podobno powiedział "Poldi" - ja się z tym nie zgadzam. Dla nas to jest najważniejszy mecz. Jest to mecz o trofeum. Jeśli zdobędziemy ten puchar, to ja wierzę, że wszyscy będą pamiętali to, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy się w historii tego klubu jeszcze mocniej - podkreślił, cytowany przez wyżej wspomniany portal.

- Ja ogóle nie patrzę na to, co będzie dalej, to mnie nie interesuje. Teraz mamy Lecha. Jest to jeden mecz, będzie ciężko, ale chcieliśmy się na 100 proc. przygotować i pokazać z jak najlepszej strony. Gra mistrz ze zdobywcą Pucharu Polski, to jest ważny mecz dla wszystkich. Myślę, że tak to trzeba w Polsce traktować. Na Słowacji nigdy nie miałem okazji zagrać w Superpucharze, a w lepszych ligach zawsze gra się o ten tytuł i jest to zawsze wyjątkowe spotkanie, w którym jest dużo jakości. Wierzę, że tak samo będzie ten mecz wyglądał tym razem - dodał.

Po stronie Gasparika stanął także kapitan Górnika, Erik Janża. Choć nie da się ukryć, że Słoweniec starał się zrozumieć także punkt widzenia Podolskiego, z którym przez ostatnie sezony dzielił szatnię i opaskę kapitańską.

- Może Lukas trochę inaczej na to patrzy, bo on wygrał dużo. My tyle okazji na wygrywanie czegoś nie mieliśmy, ale jednak to jest trofeum. Być może teraz szybko ktoś o tym meczu zapomni, ale za 50 lat to będzie gdzieś zapisane i kibice docenią ten sukces - powiedział Janża.

Mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze rozpocznie się w czwartek 16 lipca o godz. 19:00. Relację tekstową na żywo z tego spotkania śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zobacz też: Superpuchar Polski. O której mecz Lech Poznań - Górnik Zabrze? Gdzie oglądać?