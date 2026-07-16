"To był mecz z dwiema różnymi połowami - brzydką pierwszą i przepiękną drugą. Obiema kipiącymi od emocji. Było ich tyle, że gdy mecz się skończył, niemal wszyscy płakali - Anglicy ze smutku i złości, a u Argentyńczyków radość mieszała się z ulgą, satysfakcją i spełnieniem" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

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Wicemistrzowie Europy mieli wszystko w swoich rękach, by pokonać rywali. Prowadzili 1:0, ale właśnie wtedy Thomas Tuchel podjął, zdaniem wielu, dość niewytłumaczalne decyzje. Wprowadził trio defensywne: Ezri Konsa - Dan Burn - Nico O'Reilly, zmuszając zespół do gry we własnym polu karnym. Gol dla Argentyny był kwestią czasu. Anglię ratowały słupki, poprzeczki i Jordan Pickford, ale w końcu i on skapitulował. Padły dwie bramki dla Argentyny.

Wayne Rooney nie miał litości dla Thomasa Tuchela

Kto jest winnym porażki Anglii w półfinale MŚ 2026? Eksperci z całego świata nie mieli wątpliwości - Tuchel. Takiego zdania był również Wayne Rooney. Legenda mocno przejechała się po selekcjonerze. - Sądzę, że decyzje, które podjął Tuchel - i musimy to przyznać otwarcie - kosztowały nas awans - mówił w studiu BBC Sport.

Na tym jednak nie zakończył. Dogłębnie przeanalizował mecz i zachowanie szkoleniowca. - Jeśli jesteś ofensywnym graczem, prowadzisz 1:0 i nagle widzisz, jakich zmian dokonuje trener, to tracisz wiarę. Wtedy w głowie pojawiają się myśli: "O nie, będziemy siedzieć we własnym polu karnym przez tak długi czas, jak my to przeżyjemy?" - stwierdził Rooney, cytowany przez "The Independent".

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"Rozpadliśmy się. Zaczęło się od menedżera i decyzji, które podjął"

- Jeśli pozwolisz rywalom z takimi umiejętnościami rozgrywać piłkę w obrębie własnej "16", to prędzej czy później padnie ten gol. (...) Jeśli pozwalasz Messiemu i Argentynie przejąć inicjatywę, sam prosisz się o kłopoty - dodawał legendarny piłkarz. Nie podobało mu się przede wszystkim to, że w pewnym momencie Anglia grała w ustawieniu 6-3-1. - Znaleźliśmy się w tak dobrej sytuacji, że nie wiedzieliśmy, co robić - ocenił. Na koniec jeszcze raz podsumował wydarzenia środowego wieczora: - Rozpadliśmy się. Zaczęło się od menedżera i decyzji, które podjął.

Podobne zdanie do Rooneya wyraził Micah Richards. - Thomas Tuchel został sprowadzony, żeby zrobić różnicę. Pod względem taktycznym wszyscy uważaliśmy, że dziś popełnił błąd. Mimo że chwaliliśmy go, że tak szybko zmienił styl gry, to dziś pokazał, że nie wierzył w swoją drużynę, nie wierzył, że uda jej się zadać Argentynie więcej ciosów - mówił były reprezentant Anglii, cytowany przez "The Sun".

Anglii nie pozostało nic innego, jak powalczyć o brązowy medal mundialu. W bezpośredniej konfrontacji zmierzą się z Francją. Z kolei w finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Oba mecze zaplanowano na najbliższy weekend.