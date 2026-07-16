Gwiazdor Anglików kompletnie rozczarował. "Nie ma go, gdy jest potrzebny"

- Jestem załamany ze względu na wszystkich - chłopaków, zespół, sztab, kibiców. Przez większość meczu graliśmy dobry mecz. Po objęciu prowadzenia staraliśmy się to po prostu utrzymać, ale na tym poziomie to nie wystarcza. Pracowaliśmy bardzo ciężko na to, by tu się znaleźć, daliśmy z siebie wszystko. A jednak to nie wystarczyło i jestem załamany - mówił po meczu Anglia - Argentyna (1:2) napastnik "Synów Albionu", Harry Kane.

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Anglicy mają dość. Kane znów nie trafił w ważnym meczu

Kapitan reprezentacji Anglii nie wykreował sobie żadnej sytuacji strzeleckiej w starciu półfinałowym. Nie mógł też liczyć na pomoc kolegów z drużyny. Łącznie podopieczni Thomasa Tuchela oddali jedynie dwa strzały na bramkę strzeżoną przez Emiliano Martineza, a jeden z nich na gola zamienił Anthony Gordon. To jednak nie wystarczyło, bo Argentyńczycy odrobili straty z nawiązką za sprawą trafień Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza. Tym samym to "Albicelestes" zagrają w finale przeciwko Hiszpanii, a Anglicy po raz kolejny muszą przełknąć gorycz porażki.

Kane jest jednym z głównych winowajców klęski "Synów Albionu" - tak przynajmniej twierdzą wściekli kibice, którzy zaczęli przytaczać w mediach społecznościowych statystyki, które są zatrważające. Wynika z nich bowiem jedno - napastnik Bayernu Monachium znika zawsze, gdy jest potrzebny i nie daje rady pomóc zespołowi w ważnych spotkaniach.

To oczywiście nie do końca prawda, choć faktycznie w fazie pucharowej mistrzostw Europy czy mistrzostw świata rzadko można było liczyć na Kane'a. Wielu fanów nie pamięta o jego bramce zdobytej przeciwko Danii (2:1) w półfinale Euro 2021. Były napastnik Tottenhamu zresztą skompletował także dublet w ćwierćfinale tamtego turnieju przeciwko Ukrainie (4:0).

Pamięć angielskich kibiców jest tym bardziej krótka, jeśli przypomnimy sobie tegoroczny mundial. To przecież właśnie Kane trafił do siatki dwukrotnie w starciu 1/16 finału z DR Konga (2:1), odwracając wynik i pomagając swojej reprezentacji uniknąć kompromitacji. Niestety, na tym pozytywy się kończą. Przeglądając poprzednie lata w wykonaniu Kane'a, widoczna jest olbrzymia posucha w ważnych spotkaniach.

Podczas Euro 2016 Anglik nie strzelił ani jednego gola, a także nie zdołał zanotować asysty. Wówczas zresztą "Synowie Albionu" ponieśli zaskakującą porażkę przeciwko Islandii (1:2). Dwa lata później, podczas mundialu w Rosji, gdzie Anglia zajęła czwartą lokatę, Kane został królem strzelców z sześcioma trafieniami na koncie. Sęk w tym, że pięć z tych goli strzelił w fazie grupowej w meczach przeciwko Tunezji i Panamie, a łącznie trzy trafienia zanotował z rzutów karnych. W półfinale z Chorwacją z kolei zawalił sytuację, w której mógł wystawić piłkę na pustą bramkę do Raheema Sterlinga.

Finał Euro 2021 to także słaby mecz w wykonaniu Kane'a. W starciu przeciwko Włochom nie oddał nawet celnego strzału w kierunku bramki Gianluigiego Donnarummy. Rok później podczas mistrzostw świata w Katarze, angielski napastnik strzelił dwa gole. Oba padły w fazie pucharowej - jeden w 1/8 finału przeciwko Senegalowi (3:0), a drugi w ćwierćfinale z Francją (1:2). Z tym, że przeciwko "Les Bleus" Kane zmarnował rzut karny, a Anglia odpadła z turnieju.

Euro 2024 przyniosło zaledwie trzy bramki zdobyte przez kapitana reprezentacji Anglii - trafiał do siatki w meczach z Danią w grupie (1:1), ze Słowacją w 1/8 finału (2:1), a także w półfinale przeciwko Holandii (2:1). Fani jednak wytykają mu, że choć strzelił w starciu z "Oranje", to zrobił to uderzeniem z karnego. W finale przeciwko Hiszpanii (1:2) z kolei znów nie oddał ani jednego celnego strzału.

Harry Kane bez wątpienia jest jednym z najlepszych angielskich napastników w historii - 85 bramek w narodowych barwach nie wzięło się znikąd. Trzeba jednak przyznać, że brakuje mu choćby jednego gola, który odmieniłby jego zszargany wizerunek faceta znikającego w ważnych meczach. I nawet jeśli zagwarantowałby Anglii triumf w starciu z Francją o trzecie miejsce, najpewniej niewiele to zmieni w oczach jego rodaków. Brązowy medal bowiem będzie odbierany jak porażka. Ale czy to tylko wina Kane'a?

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