Angielska federacja już zdecydowała, co dalej z Tuchelem

Gdy w 55. minucie meczu Anglia - Argentyna piłkę do bramki Emiliano Martineza pakował Anthony Gordon, kibice z Wysp Brytyjskich wpadli w euforię. Anglikom w tym spotkaniu nie szło i to trzeba było jasno powiedzieć, ale trafienie nowego skrzydłowego FC Barcelony sprawiło, że fani uwierzyli w to, że po raz pierwszy od 1966 roku sięgną po mistrzostwo świata.

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Thomas Tuchel jednak podjął szereg zaskakujących decyzji, które pozwoliły Argentynie na zdominowanie sytuacji na placu gry. W 72. minucie wpuścił środkowego obrońcę, Ezriego Konsę w miejsce strzelca gola. Dziesięć minut później na placu gry pojawili się dwaj kolejni defensorzy - Dan Burn i Nico O'Reilly. Taktyka "parkowania autobusu" przed własnym polem karnym nie była jednak skuteczna.

W 85. minucie "Albicelestes" doprowadzili do wyrównania za sprawą strzału z dystansu oddanego przez Enzo Fernandeza. Druga minuta doliczonego czasu gry z kolei przyniosła nokaut w postaci bramki zdobytej głową przez Lautaro Martineza po wrzutce Lionela Messiego. Tuchel próbował jeszcze uratować sytuację, zdejmując dwóch obrońców - Johna Stonesa i Djeda Spence'a. W ich miejsce wprowadził Marcusa Rashforda i... niegrającego do tej pory na mundialu Ivana Toneya. Trudno było więc być zaskoczonym, że to nie pomogło.

FA zadecydowała ws. Tuchela. To nie spodoba się Anglikom

Jak donosi talkSport, angielska federacja (FA) podjęła już decyzję odnośnie dalszej współpracy z niemieckim szkoleniowcem. Jego kontrakt początkowo wygasał wraz z końcem mistrzostw świata, ale w lutym aktywowano klauzulę przedłużenia umowy do Euro 2028. Teraz jednak spodziewać można się było przedwczesnego jej rozwiązania.

Jak wynika z ustaleń źródła, w kontrakcie Tuchela wpisana jest klauzula dotycząca wyników. Ta dawałaby FA możliwość zwolnienia Niemca. Mimo to, nie zostanie ona póki co wdrożona w życie. Niemiec ma jeszcze otrzymać swoją szansę, a pierwsza z nich przypadnie na sobotnie starcie o trzecie miejsce przeciwko Francji.

Porażka Anglii po takim spotkaniu oczywiście sprawiła, że Tuchel został wręcz zrównany z ziemią przez angielskich ekspertów i dziennikarzy, o czym pisaliśmy na Sport.pl. "Od pierwszego dnia wspierałem Tuchela, ale zaufanie przepadło. Nigdy nie byłem tak zbulwersowany i zawstydzony taktycznym podejściem do tak ważnego meczu. Wypchnął nas z rozgrywek przeciwko naszemu największemu rywalowi. Zachowaliśmy się jak tchórze. Niech go szlag trafi" - nie gryzł się w język Mark Goldbridge z The United Stand.

- W ostatnich meczach również dokonywałem zmian w ataku, staraliśmy się po prostu pomóc zawodnikom. Zdecydowaliśmy się na grę w formacji z piątką obrońców, ponieważ luki były zbyt duże. Argentyńczycy wygrali wszystkie pojedynki główkowe, ciągle dośrodkowywali, więc ustawiliśmy się w piątkę obrońców, żeby zamykać luki w obronie i być silnym w powietrzu. Zaraz po golu, bez żadnych zmian, dopuściliśmy do zbyt wiele dośrodkowań i zbyt wiele okazji, więc staraliśmy się pomóc. Oczywiście, odpowiedzialność spoczywa na trenerze i jeśli coś pójdzie nie tak, łatwo będzie powiedzieć, że popełnił błąd - tłumaczył się z kolei sam zainteresowany.

Decyzja FA może zatem nie spodobać się wielu dziennikarzom i kibicom. Tym bardziej, jeśli Anglia przegrałaby mecz o trzecie miejsce. Jego początek zaplanowano na sobotę 18 lipca o godz. 23:00. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl, a śledzić będzie można ją również w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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