Superpuchar Polski. O której mecz Lech Poznań - Górnik Zabrze? Gdzie oglądać?

Atmosfera wokół tegorocznego Superpucharu Polski jest napięta. Polski Związek Piłki Nożnej zaproponował rozegranie spotkania we Wrocławiu. Na to jednak nie zgodziły się kluby, a kibice obu zespołów zagrozili bojkotem. Ostatecznie PZPN uległ i mecz o pierwsze trofeum w sezonie odbędzie się na terenie mistrza Polski.

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Lech Poznań powalczy o swój siódmy, Górnik Zabrze o drugi Superpuchar

- Superpuchar powinien być meczem o podobnej estymie i podejściu jak finał Pucharu Polski, gdzie naprawdę wypracowaliśmy fantastyczną jakość, jeśli chodzi o organizację. Jeżeli kluby mówią: "chcielibyśmy większe nagrody finansowe", to ja mówię: "Jesteśmy w stanie to zrobić, ale musimy być organizatorem tego meczu". Musimy mieć wybrane jedno miejsce, które przez kilka lat stabilnie będzie gościło mistrza Polski i zdobywcę Pucharu Polski. Musimy mieć podpisane długoletnie umowy z partnerami, którzy będą je finansowali jako sponsorzy, partnerzy tego mecz - przyznał w RMF FM sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski. W Poznaniu nie będzie jego przełożonego, Cezarego Kuleszy. Prezes związku skorzystał z zaproszenia Gianniego Infantino na mecz finałowy mistrzostw świata.

Oba zespoły przystąpią do czwartkowego pojedynku tuż przed pierwszymi meczami, zaplanowanymi na 21 lipca, w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski zmierzą się z duńskim Aarhus, a Górnik Zabrze z tureckim potentatem Fenerbahce Stambuł.

Lech Poznań po mistrzowskim sezonie nie osłabił swojej siły rażenia. Przeciwnie, wzmocnił się m.in. wykupując z Celtiku Luisa Palmę, a także sprowadzając Terry'ego Yegbe czy Mateusza Lisa. "Kolejorz" stanie przed szansą zdobycia największej liczby Superpucharów. Dotąd, razem z Legią Warszawa, prowadzi w tym zestawieniu z sześcioma trofeami. Ostatnie z nich zdobył w 2016 roku.

Górnik zaś w swojej kolekcji ma jedno zwycięstwo w Superpucharze. W 1988 roku Zabrzanie pokonali 2:1... Lecha Poznań.

W klubie z Górnego Śląska doszło do znaczącej zmiany - Lukas Podolski zakończył karierę i został właścicielem klubu. Z drużyny odeszło dwóch ważnych zawodników (Lukas Ambros, Patrik Hellebrand). Włodarze jednak postarali się o kilka ciekawych transferów m.in. Erika Prekopa ze Slavii Praga, Bruno Durdova z Hajduka Split czy Kacpra Urbańskiego z Legii.

Superpuchar Polski. O której mecz Lech Poznań - Górnik Zabrze. Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Spotkanie o pierwsze w tym sezonie trofeum rozpocznie się w czwartek 16 lipca o godzinie 19.00. Transmisję na żywo będzie można oglądać w TVP Sport. Dostępny będzie również stream online na stronie tvpsport.pl. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.