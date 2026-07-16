Jest oficjalne potwierdzenie. Tyle Lewandowski zarobi w Chicago Fire

Robert Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Chicago Fire. Polak podpisał kontrakt do końca grudnia 2028 roku. Od samego początku spekulowano nt. wysokości jego kontraktu. W mediach pojawiły się doniesienia, że ma zarobić około 20 mln dolarów za sezon i będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Leo Messim.

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Tyle Lewandowski zarobi w Chicago

To, ile zarobi będzie zależało od wielu czynników. Wszystko przez to, że będzie miał osobną umowę marketingową, która jest zarezerwowana dla największych gwiazd. Klub liczy, że ten transfer wywoła ogromne zainteresowanie kibiców, a także przyciągnie nowych sponsorów.

Teraz pojawia się coraz więcej wieści na temat kontraktu Lewandowskiego. Profil SalaryLeaks w serwisie X poinformował, że jego podstawowe wynagrodzenie wynosi 17 mln dolarów za rok gry. Teraz więcej informacji na ten temat ujawnił dyrektor finansowy Chicago Fire - Paweł Szynalik.

- Są dwie części kontraktu. Robert ma regularny, z miesięczną stawką. Oraz osobny kontrakt z prawami marketingowymi - tłumaczył w rozmowie z TVN.

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- Co do tego pierwszego, to jego szczegóły będą upublicznione za kilka miesięcy, ale to około 16 milionów dolarów rocznie. Plus prawa marketingowe i bonusy - dodał (cyt. za eurosport.tvn24.pl).

16 mln dolarów to ponad 60 mln zł.

Co z bonusami marketingowymi? W rozmowie z WP SportowymiFaktami dyrektor finansowe Chicago Fire ujawnił, że - jego zdaniem - dodatkowo Polak może liczyć na około cztery miliony dolarów. - Myślę, że 20 mln nawet przekroczy, jeśli te bonusy zostaną zrealizowane - wyjawił (cyt. za "Przeglądem Sportowym").

Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione Robert Lewandowski zarobi w Chicago Fire około 75 mln złotych.

Szynalik ponadto zdradził, że kontrakt "Lewego" jest najwyższym w historii klubu. - Mieliśmy potwierdzenie od naszego właściciela Joe Mansueto, który mówił, że jeśli coś ma sens, zainwestuje w to - podkreślił.